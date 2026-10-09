Über sich hinausgewachsen sind im Rheinlandpokal die Fußballer der SG Augst. Gegen Favorit Andernach durften sie sich wie ein Achtelfinalist fühlen – aber nur für drei Minuten. Dann kippte das Spiel. Jetzt geht es wieder um Punkte in der Bezirksliga.
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Die Niederlage im Topspiel gegen Metternich ausblenden, den Pokal-Modus ausschalten, neu fokussieren: Das ist die Aufgabe, die Patrick Birkner mit den Fußballern der SG Augst Eitelborn zu lösen hat, ehe es in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag (15 Uhr) zum BSC Güls geht.