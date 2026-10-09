Applaus trotz Pokal-Aus Augst-Coach Birkner will die Gülser Festung einnehmen Marco Rosbach 09.10.2026, 08:50 Uhr

i Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach zollte Trainer Patrick Birkner seiner SG Augst Eitelborn Respekt und lobte die Mannschaft für „ein richtig gutes und diszipliniertes Spiel“. Daran gelte es in Güls anzuküpfen. Andreas Hergenhahn

Über sich hinausgewachsen sind im Rheinlandpokal die Fußballer der SG Augst. Gegen Favorit Andernach durften sie sich wie ein Achtelfinalist fühlen – aber nur für drei Minuten. Dann kippte das Spiel. Jetzt geht es wieder um Punkte in der Bezirksliga.

Die Niederlage im Topspiel gegen Metternich ausblenden, den Pokal-Modus ausschalten, neu fokussieren: Das ist die Aufgabe, die Patrick Birkner mit den Fußballern der SG Augst Eitelborn zu lösen hat, ehe es in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag (15 Uhr) zum BSC Güls geht.







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