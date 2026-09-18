Ob ärgerlich und vermeidbar oder nicht, das beschäftigt Patrick Birkner nach der ersten Niederlage seiner SG Augst nicht mehr. Wichtig sei nur, die richtigen Lehren aus dem 1:2 in Weitersburg zu ziehen. Denn auch der nächste Gegner hat es in sich.
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Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte hat es auch die SG Augst Eitelborn erwischt. Ausgerechnet im Derby beim SV Weitersburg und ausgerechnet in einer Partie, in der die Mannschaft von Patrick Birkner mehr als 80 Minuten in Überzahl agierte.