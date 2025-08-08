Beide haben in der ersten Runde des Rheinlandpokals verloren, nun treffen die ehemaligen A-Liga-Konkurrenten in der Bezirksliga aufeinander: Anadolu Koblenz empfängt den FC Urbar auf der Feste Franz.

Vor zweieinhalb Jahren waren Anadolu Koblenz und der FC Urbar noch Gegner in der Fußball-Kreisliga A Koblenz. Am Sonntag (15 Uhr) steigt das Duell auf der Feste Franz nun auf Bezirksebene in der Staffel der Bezirksliga Mitte.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs auf der Feste Franz haben die Urbarer übrigens mit 2:0 gewonnen, Anadolu gewann dann aber das Rückspiel in Urbar und stieg 2023 dann aus der A-Klasse in die Bezirksliga auf. Urbar zog unlängst nach.

„Wir sind total froh, dass wir nun in der Bezirksliga ran dürfen. Und wir können es wirklich ohne Druck angehen. Wir wollen ein typischer, unangenehmer Aufsteiger sein und die arrivierten Teams ärgern. Mit der richtigen Einstellung können wir auf jeden Fall mit jeder Mannschaft mithalten“, versichert Urbars Trainer Gökan Bigün.

Das zeigte der FC auch schon im Pokal vor etwas mehr als einer Woche. Mit 3:4 unterlag die Bigün-Elf dem FC Metternich nur knapp. „Darauf können wir aufbauen, zumal wir nicht in Bestbesetzung waren. Anadolu kennen wir auch gut, wir wissen, was uns erwartet. Es wird schwer auf dem Hartplatz, aber wir wollen etwas mitnehmen“, sagt Bigün.

Anadolu musste mit der Enttäuschung des Erstrundenaus im Rheinlandpokal gegen A-Ligist SG Weißenthurm umgehen. „Es ist aber eigentlich nur wichtig, daraus zu lernen. Wir freuen uns jetzt sehr auf das erste Heimspiel der Saison und wollen natürlich die Zähler bei uns behalten. Es wird sicherlich ein interessantes Spiel. Urbar kommt mit dem Schwung eines Aufsteigers und setzt die Vorgabe ihres Trainers immer sehr genau um“, sagt Anadolus spielender Co-Trainer Volkan Karaman, der dieser Tage den urlaubenden Trainer Fatih Sözen vertritt.

Sözen kehrt am Freitag zurück, ebenso sollen einige Spieler den Kader wieder verbreitern. Ivano Marincic, Besnik Mamuti und Durim Jusufi sollten wieder zur Verfügung stehen. Auch bei Torjäger Hüseyin Karalalek besteht Hoffnung auf einen Einsatz. „Wir haben und hatten noch einiges zu kompensieren. Aber damit müssen wir bei unseren Ansprüchen umgehen können“, betont Karaman.