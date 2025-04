Kobern-Gondorf. Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte in Kobern-Gondorf zwischen dem SV Untermosel und dem FV Rübenach hat 270 Zuschauer angelockt – und die brauchten ihr Kommen nicht bereuen. Die Partie endete mit einem kampfbetonten und von beiden Seiten gut geführten Spiel 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Während Untermosels Trainer Tobias Wirtz von einer gerechten Punkteteilung sprach, meinte Rübenachs Trainer Benedikt Lauer, dass seine Mannschaft die weitaus größeren Spielanteile hatte, aber nichts daraus machte. „Wir waren nicht konsequent genug, eigentlich hätten das Spiel gewinnen müssen“, sagte Lauer. Dem entgegnete Wirtz: „In den ersten fünfundvierzig Minuten waren wir die bessere Mannschaft, nach der Halbzeitpause war es Rübenach.“

Jannis Schneider trifft für SVU, Janik Smyrek für FVR

Nach den torlosen ersten 45 Minuten nahm die Partie in der zweiten Hälfte Fahrt auf. Jannis Schneider brachte den SV Untermosel in der 61. Spielminute 1:0 in Führung. Diese Führung verteidigten die Einheimischen lange Zeit aufopferungsvoll, aber eben nur bis zur 82. Minute, als Janik Smyrek das 1:1 für Rübenach erzielte. In der Schlussphase hatten die Gastgeber noch zwei Möglichkeiten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, aber letztlich blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Auf die Aufstiegsrelegation angesprochen, sagte der Rübenacher Trainer: „Die Saison ist noch lang und es kann noch viel passieren. Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber am Ziel sind wir noch lange nicht.“ Vielleicht fällt die Entscheidung auch am letzten Spieltag.“, so Lauer. Aufsteiger Untermosel steht nur vier Punkte hinter Rübenach und kann den zweiten Platz auch noch erreichen. „Wir haben uns bisher prächtig geschlagen, sind in der Spitzengruppe und haben die Erwartung schon erfüllt. Den restlichen Spielen in dieser Spielzeit können wir gelassen entgegensehen, wir haben keinerlei Druck“, sagte Wirtz.

SV Untermosel – FV Rübenach 1:1 (0:0)

SV Untermosel: P. Dötsch – Herold, S. Dötsch (74. Kaluza), Brücken, Schneider, Neisius (46. Alijaj), C. Dötsch (71. J. Dötsch), Brunner (85. Höfer), Perscheid, Ramaj, Schweikert.

FV Rübenach: Oost – Lauer, Freisberg, Tillmanns, Engel, Geissen (85. Müller), Weber (72. Pitkowski), Smyrek, Klöckner (72. Ronneburg), Juranovic (72. Fejza), Schenk (85. Reinhardt).

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Alzheim).

Zuschauer: 270.

Tore: 1:0 Jannis Schneider (61.), 1:1 Janik Smyrek (82.).