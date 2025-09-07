Die SG Augst Eitelborn sorgt nicht nur im Rheinlandpokal für Furore, sondern ist endgültig angekommen in der Bezirksliga Mitte. Gegen den TuS Ahbach feierte der Aufsteiger im fünften Spiel den zweiten Sieg und schob sich in die obere Tabellenhälfte.

Neuhäusel. Mit einem hochverdienten 3:1 (1:0)-Sieg über den TuS Ahbach katapultierte sich die SG Augst Eitelborn aus dem Tabellenkeller auf Platz sieben der Bezirksliga Mitte. Der stark aufspielende Rico Dillschnitter machte den Dreier nach einem bis in die Schlussphase wackligem Vorsprung per Doppelpack dingfest.

Die Westerwälder setzten die tiefstehenden Gäste sofort unter Druck, den Angriffsversuchen fehlte aber in der Anfangsphase die letzte Genauigkeit. Marcel Christ setzte ein erstes Ausrufezeichen, sein satter Schuss aus halblinker Position strich nur knapp über die Latte (18.). Direkt im Anschluss landete dann der Ball zur 1:0-Führung im Netz, als sich der sehr agile Lennox Simon gegen seinen viel zu behäbig verteidigenden Gegenspieler auf rechts stark durchsetzte und ins lange Toreck traf (20.).

Knappe Führung am seidenen Faden

Ahbach, das offensiv nicht in Erscheinung trat, hatte in der Folge Glück, dass die SG weitere dicke Tormöglichkeiten liegenließ. Eine fast 100-Prozentige vergab Simon in der 25. Minute, als er völlig frei vor TuS-Keeper Justin Hellenthal den Ball aus kurzer Entfernung minimal am Tor vorbei beförderte. So war die knappe Führung zur Pause für die Augst deutlich zu wenig, für die Gäste mehr als schmeichelhaft. Auch nach dem Wechsel spielte fast nur der Gastgeber, einen sehr gefährlicher 25-Meter-Freistoß von Dillschnitter fischte Hellenthal in letzter Sekunde aus dem Winkel (48.).

Die knappe Führung hing weiter am seidenen Faden, zumal der TuS seine Angriffsaktivitäten verstärkte und in der 54. Minute gar den Ausgleich markierte. Da aus dem Spiel heraus nicht viel kam, musste eine Standardsituation herhalten. Die war zwar begünstigt durch sorgloses und wenig energisches Verteidigen der SG, aber vom TuS auch gut gemacht. Ein maßgeschneiderter Eckball von Felix Ewertz landete genau bei Marius Haas, der freistehend platziert per Kopf einnetzte. Das Team von Augst-Coach Robin Reifenberg zeigte sich aber nervenstark, schüttelte sich kurz und ging weiter in den Angriffsmodus.

„Am Ende sind wir geduldig geblieben und haben einen wichtigen und verdienten Sieg eingefahren.“

Robin Reifenberg, Trainer SG Augst

Die Belohnung folgte prompt, als Simon sich bärenstark auf der rechten Außenbahn durchspielte, mit gutem Auge präzise für Dillschnitter auflegte, der den Ball sicher zum 2:1 über die Linie brachte (66.). Wenig später strich ein strammer Weitschuss von Reifenberg nur äußerst knapp über die Latte (73.). Endgültig eingetütet war der zweite Ligasieg aber erst in der dritten Minute der Nachspielzeit, als Dillschnitter nach einer schönen Einzelaktion von der Strafraumgrenze zum 3:1-Endstand traf.

„Wir haben es wieder einmal zu spannend gemacht, mussten bei unseren vielen guten Gelegenheiten schon zur Halbzeit deutlich höher führen. Am Ende sind wir geduldig geblieben und haben einen wichtigen und verdienten Sieg eingefahren“, freute sich Robin Reifenberg. Ahbachs Trainer Roger Stoffels war hingegen stocksauer: „Der Gegner hat uns heute gezeigt, wie man mit Willen und Einsatz im Abstiegskampf agiert und hat hochverdient gewonnen. Wir haben uns dagegen wie ein potenzieller Abstiegskandidat präsentiert. Das kann und werde ich so nicht akzeptieren.“

SG Augst Eitelborn – TuS Ahbach 3:1 (1:0)

SG Augst Eitelborn: Gleis – Frantz (68. Bejaoui), Haas, Alscheid, Walker (68. Chahmat) – Marzi, Christ (74. B. Knopp), Simon, Reifenberg – Brendler (82. Schneider), Dillschnitter.

TuS Ahbach: Hellenthal – N. Müller, Cläsgens, Schüler, Ferber (46. J. Müller) – Clausen, Haas, Ewertz, Mauren (84. Grün), Krämer (46. Hermes), Meyer.

Schiedsrichter: Sebastian Fiege (Karbach).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Lennox Simon (20.), 1:1 Marius Haas (54.), 2:1, 3:1 Rico Dillschnitter (66., 90.+3).