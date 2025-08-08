Seit 2003 spielte die SG Augst Eitelborn nicht mehr in der Bezirksliga. Nun sind die Westerwälder zurück. In der Bezirksliga Mitte geht es zum Start zur SG Mörschbach. Euphorie und taktische Disziplin soll den Aufsteiger zum Erfolg führen.

Als Meister der abgelaufenen Fußball-Kreisliga-A4-Saison startet die SG Augst Eitelborn das erste Mal seit 203 wieder in der Bezirksliga. Und zum Auftakt begrüßt die Aufsteiger um Spielertrainer Robin Reifenberg gleich der „Bezirksliga-Mitte-Dino“, die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshause, die seit 2003 in dieser Klasse dabei ist. Anpfiff in Mörschbach ist um 14.45 Uhr.

Reifenberg hat sich über die erste „Hürde“ informiert. „Bei Mörschbach fallen drei Namen besonders oft in der Leistungsspitze, da sind wir gewarnt“, so der 29-Jährige. Allen voran ist da sicherlich Spielertrainer Simon Peifer zu nennen, der in der abgelaufenen Spielzeit mit 18 Treffern auf Rang Fünf der Torschützenliste landete. Auch im ersten Pflichtspiel, einem überzeugenden, aber auch standesgemäßen, 8:1-Sieg im Rheinlandpokal bei B-Ligist FSG Vordereifel Kirchwald, traf Peifer schon wieder zweimal. Auch die Aufsteiger von der Augst starteten erfolgreich in die Pflichtspielsaison. Auch die Reifenberg-Elf war mit der SG Mosel Löf II bei einem B-Ligisten gefordert. Endstand? 8:0 aus Sicht der SG Augst.

„Wir werden mit viel Euphorie und taktischer Disziplin ins Spiel gehen.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer der SG Augst

„Wir haben einen guten Spirit in der Mannschaft, es macht einfach immer Spaß mit den Jungs“, fiebert Reifenberg der nächsten Aufgabe entgegen. „Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe. Wir werden mit viel Euphorie und taktischer Disziplin ins Spiel gehen“, so der Aufstiegstrainer. Im Gegensatz zum Pokalspiel kehren drei Urlauber in den Kader zurück.

Mörschbachs Spielertrainer Peifer ist natürlich im Bilde, was den Aufsteiger speziell betrifft und Aufsteiger aus der Koblenzer A-Klasse generell: „Wir haben uns Informationen eingeholt. Sie werden sich relativ schnell etablieren, wie das in den letzten Jahren eigentlich jede Mannschaft gemacht hat, die aus der Koblenzer A-Klasse hochkam.“ Die Favoritenrolle will Peifer aber nicht verneinen.