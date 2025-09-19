Folgt Sieg Nummer drei? Aufsteiger SG Augst bastelt an einem goldenen September 19.09.2025, 11:54 Uhr

i Nach Siegen gegen den TuS Ahbach (in Schwarz) und bei Mitaufsteiger FC Urbar will Robin Reifenberg (in Rot) mit seiner SG Augst die Septemberserie fortsetzen. Am Sonntag geht es gegen die SG Mülheim-Kärlich II. Andreas Hergenhahn

In der Bezirksliga Mitte gehört die SG Augst als Aufsteiger zu den positiven Überraschungen der ersten sechs Spieltage. Daran soll sich auch nichts ändern, findet Spielertrainer Robin Reifenberg nach zuletzt zwei Siegen in Folge.

Mit zehn Spielen aus den ersten sechs Spielen in der Fußball-Bezirksliga Mitte liegt die SG Augst Eitelborn absolut im Soll – und vielleicht noch ein bisschen darüber. Während Mitaufsteiger FC Urbar, bei dem sich die Mannschaft um Spielertrainer Robin Reifenberg zuletzt mit 6:0 behauptete, noch ohne Punkt als Tabellenletzter bereits den Anschluss zu verlieren droht, halten die Westerwälder auf Platz sechs Kontakt zum oberen Verfolgerfeld.







