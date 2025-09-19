In der Bezirksliga Mitte gehört die SG Augst als Aufsteiger zu den positiven Überraschungen der ersten sechs Spieltage. Daran soll sich auch nichts ändern, findet Spielertrainer Robin Reifenberg nach zuletzt zwei Siegen in Folge.
Lesezeit 1 Minute
Mit zehn Spielen aus den ersten sechs Spielen in der Fußball-Bezirksliga Mitte liegt die SG Augst Eitelborn absolut im Soll – und vielleicht noch ein bisschen darüber. Während Mitaufsteiger FC Urbar, bei dem sich die Mannschaft um Spielertrainer Robin Reifenberg zuletzt mit 6:0 behauptete, noch ohne Punkt als Tabellenletzter bereits den Anschluss zu verlieren droht, halten die Westerwälder auf Platz sechs Kontakt zum oberen Verfolgerfeld.