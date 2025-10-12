Das Comeback von Linus Peuter war die einzig gute Nachricht für den FC Emmelshausen-Karbach II im Heimspiel gegen Augst Eitelborn. Der starke Aufsteiger um den überragenden Lennox Simon feierte im Vorderhunsrück einen 5:1-Triumph.
Fußball-Bezirksligist FC Emmelshausen-Karbach II hat sein drittes Spiel in Serie verloren: Gegen den offensivstarken Aufsteiger SG Augst Eitelborn verschliefen die Vorderhunsrücker komplett die Anfangsphasen beider Halbzeiten, kassierten dabei jeweils zwei Gegentreffer und verloren somit letztlich deutlich mit 1:5 (0:3).