HSV empfängt Westum Auf Neuwied wartet ein wichtiges Duell im Abstiegskampf René Weiss 24.10.2025, 13:47 Uhr

Der HSV Neuwied empfängt die SG Westum/Löhndorf zum zweiten Heimspiel in Folge. Beide Mannschaften befinden sich im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Mitte. Die Neuwieder wollen auf die Grundtugenden bauen.

„Vielleicht war es ja der Startschuss für eine Aufholjagd“, sagte Trainer Stefan Fink nach dem 3:1-Sieg des HSV Neuwied vor einer Woche in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den SV Untermosel. Es waren die Saisonpunkte Nummer sechs, sieben und acht, die der Heimatsportverein auf dem Heddesdorfer Kunstrasen sammelte, und genau dort besteht am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr die Möglichkeit nachzulegen.







