Nach einem Zähler aus zwei Begegnungen in der Staffel Mitte der Fußball-Bezirksliga kann für „Umsteiger“ HSV Neuwied im Duell mit Aufsteiger FC Urbar nur lauten: Der erste Dreier in der neuen Umgebung muss her.

In Neuwied beginnt bereits jetzt die Kunstrasen-Zeit, und daran wird sich in diesem Jahr wohl auch nichts mehr ändern. Der Rasen im Rhein-Wied-Stadion wird komplett erneuert. Das bedeutet für den Fußball-Bezirksligisten HSV Neuwied: Ab sofort finden alle Trainings und Heimspiele auf dem Heddesdorfer Kunstrasen in der Bimsstraße statt. Die Partie gegen Aufsteiger FC Urbar am Freitagabend ab 20 Uhr wird die erste davon sein.

2:2 in Üxheim kann aus zwei Perspektiven bewertet werden

Seinen ersten Punkt der Saison hat der Heimatsportverein beim TuS Ahbach (2:2) geholt – ein Ergebnis, das aus zwei Perspektiven bewertet werden kann: Einerseits ist ein Remis in der hitzigen Atmosphäre in Üxheim durchaus bemerkenswert, andererseits führte der Vorjahres-Aufsteiger lange Zeit mit 2:0 und war überlegen. „Wir haben bislang zwei gute Spiele gezeigt. Ein Punkt daraus ist gemessen an den Leistungen eigentlich zu wenig“, blickt Trainer Stefan Fink auf die ersten 180 Bezirksliga-Minuten der Runde zurück.

Auf den ersten Dreier in der Staffel Mitte hoffen die Neuwieder jetzt gegen Urbar. HSV-Co-Trainer Philipp Pfeiffer hat den Gegner bei dessen 1:5-Niederlage gegen den SV Untermosel beobachtet. Viel mehr Bedeutung messen er und Stefan Fink aber dem eigenen Spiel bei: „Ich bin immer der Meinung, dass man seine Zeit vor allem im Amateurbereich besser in seine Mannschaft steckt. Denn Zeit haben wir ja nicht so viel.“

„Ich habe lieber davon etwas weniger und dafür mehr Punkte auf dem Konto.“

Für Lob kann und will sich auch HSV-Trainer Stefan Fink nichts kaufen.

Wie schon so häufig in der Vorsaison ernteten die Neuwieder nach dem Abpfiff auch in Üxheim beim kurzen Besuch im gegnerischen Vereinsheim Lob und Anerkennung. „Das ist immer schön zu hören, aber ich habe lieber davon etwas weniger und dafür mehr Punkte auf dem Konto“, so Fink, der eine Nachricht durchaus glücklich aufnahm. Der bei Jonas Triesch zunächst diagnostizierte Knöchelbruch hat sich als weniger schlimme Verletzung herausgestellt. Pausieren muss er bis auf Weiteres natürlich trotzdem. Gegen Urbar fehlen zudem Yannick Engel und Jonas Esper, dafür kehren Fabrice Ahrendt und Marius Christ ins HSV-Aufgebot zurück.