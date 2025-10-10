12:1, das war durchaus beeindruckend, was der FC Metternich in der Vorwoche gegen Oberwesel gezeigt hatte. Doch schaut man sich die Bilanz an, müsste in Oberwinter maximal ein Punkt folgen. Dieses Muster will Coach Leo Sousa durchbrechen.
Lesezeit 1 Minute
Eine Woche nach dem historischen 12:1-Sieg gegen die SG Viertäler Oberwesel gastieren die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) beim TuS Oberwinter. Ob die Rhein-Mosel-Städter beim Tabellenelften ein erneutes Offensivfeuerwerk abrennen oder die mangelnde Konstanz der vergangenen Wochen, in denen der FC keine zwei Partien hintereinander gewinnen konnte, aufflammt, wird die Begegnung auf der Bandorfer ...