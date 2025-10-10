Metternich nach Oberwinter Auf historischen Sieg soll nun auch zweiter Sieg folgen Jan Müller 10.10.2025, 17:00 Uhr

i Metternichs Coach Leo Sousa freute sich zwar über das 12:1 gegen Oberwesel in der Vorwoche, würde sich vor dem Gastspiel in Oberwinter aber noch mehr über Konstanz freuen. Bislang gab es noch keine zwei Siege in Folge. Wolfgang Heil

12:1, das war durchaus beeindruckend, was der FC Metternich in der Vorwoche gegen Oberwesel gezeigt hatte. Doch schaut man sich die Bilanz an, müsste in Oberwinter maximal ein Punkt folgen. Dieses Muster will Coach Leo Sousa durchbrechen.

Eine Woche nach dem historischen 12:1-Sieg gegen die SG Viertäler Oberwesel gastieren die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) beim TuS Oberwinter. Ob die Rhein-Mosel-Städter beim Tabellenelften ein erneutes Offensivfeuerwerk abrennen oder die mangelnde Konstanz der vergangenen Wochen, in denen der FC keine zwei Partien hintereinander gewinnen konnte, aufflammt, wird die Begegnung auf der Bandorfer ...







