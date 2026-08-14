Zu Gast bei Rot-Weiss II
Auf die Abwehr des SV Binningen kommt einiges zu
Das Binninger Offensivduo (in Blau, von links) Rene Risser und Markus Thönnes musste am ersten Spieltag den Gast SG Augst Eitelb
Das Binninger Offensivduo (in Blau, von links) Rene Risser und Markus Thönnes musste am ersten Spieltag den Gast SG Augst Eitelborn mit 0:2 von dannen ziehen lassen. Am Samstag (19 Uhr) spielt Binningen bei Mitaufsteiger Rot-Weiss Koblenz II, der wie der SVB ein Bezirksliga-Debütant ist.
Sascha Berkele

Aufsteigerduell auf dem Oberwerth: Der SV Binningen gastiert am Samstag in der Bezirksliga Mitte bei Rot-Weiss Koblenz II. Die Oberliga-Reserve bietet wohl keinen Geringeren als Enrico Köppen im Sturm auf.

Lesezeit 1 Minute
Der SV Binningen hat sich bei seinem Debüt in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim 0:2 im Falkenroth gegen den Favoriten SG Augst Eitelborn ordentlich verkauft. Am zweiten Spieltag müssen die Eifeler am Samstag (19 Uhr) auf den Oberwerth reisen. Dort geht es gegen den Mitaufsteiger Rot-Weiss Koblenz II, der besser aus dem Startblock kam dank der furiosen Aufholjagd beim 4:4 (nach 1:4-Rückstand) beim HSV Neuwied.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport