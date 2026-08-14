Zu Gast bei Rot-Weiss II Auf die Abwehr des SV Binningen kommt einiges zu Michael Bongard 14.08.2026, 15:16 Uhr

i Das Binninger Offensivduo (in Blau, von links) Rene Risser und Markus Thönnes musste am ersten Spieltag den Gast SG Augst Eitelborn mit 0:2 von dannen ziehen lassen. Am Samstag (19 Uhr) spielt Binningen bei Mitaufsteiger Rot-Weiss Koblenz II, der wie der SVB ein Bezirksliga-Debütant ist. Sascha Berkele

Aufsteigerduell auf dem Oberwerth: Der SV Binningen gastiert am Samstag in der Bezirksliga Mitte bei Rot-Weiss Koblenz II. Die Oberliga-Reserve bietet wohl keinen Geringeren als Enrico Köppen im Sturm auf.

Der SV Binningen hat sich bei seinem Debüt in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim 0:2 im Falkenroth gegen den Favoriten SG Augst Eitelborn ordentlich verkauft. Am zweiten Spieltag müssen die Eifeler am Samstag (19 Uhr) auf den Oberwerth reisen. Dort geht es gegen den Mitaufsteiger Rot-Weiss Koblenz II, der besser aus dem Startblock kam dank der furiosen Aufholjagd beim 4:4 (nach 1:4-Rückstand) beim HSV Neuwied.







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