Neuwieder wollen nachlegen Auf den HSV wartet eine richtungsweisende Woche René Weiss 06.03.2026, 07:05 Uhr

i Der HSV Neuwied (am Ball Niklas Leitner) feierte vergangene Woche einen 6:2-Sieg beim FC Urbar und Ante Serdarusic. Auch am Sonntag gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II hofft der HSV auf einen Erfolg. René Weiss

Der HSV Neuwied ist optimal ins Fußballjahr 2026 gestartet, gewann mit 6:2 beim FC Urbar. Am Sonntag will der HSV gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II nachlegen.

Das erste Wochenende nach der Winterpause ist für den HSV Neuwied perfekt verlaufen. Die Deichstädter gewannen ihr Auswärtsspiel bei Aufsteiger FC Urbar mit 6:2 und sind auf drei Punkte an den Tabellenzwölften herangerückt. Dabei handelt es sich um die gegen den SV Untermosel leer ausgegangene Rheinlandliga-Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich – Neuwieds Gegner am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Heddesdorfer Straße.







