Gegen den SV Oberzissen ist derzeit kein Kraut gewachsen – das musste vor einigen Tagen im Rheinlandpokal Eintracht Mendig und nun auch in der Bezirksliga der SV Weitersburg feststellen.

Der SV Oberzissen hat seinen beeindruckenden Lauf in der Fußball-Bezirksliga Mitte auch beim Gastspiel in Weitersburg fortgesetzt und den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Hausherren mussten dagegen die zweite Niederlage in Serie verkraften – der SV Weitersburg unterlag mit 1:4 (0:3).

Dass derzeit beim SV Oberzissen nahezu alles funktioniert, stellte der Führungstreffer bei der Auswärtspartie in Weitersburg unter Beweis. Bereits nach 25. Minuten musste Trainer Eike Mund den gelb-rot gefährdeten Nils Schöning auswechseln. Eine eigentlich frühe Schwächung, wenngleich der dafür eingewechselte Jannik Schneider grundsätzlich zu den Leistungsträgern beim SVO zählt, entpuppte sich als glückliche Fügung. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung war es schließlich ausgerechnet Schneider, der nach einem Weitersburger Ballverlust auf der linken Seite zum 1:0 traf (30.).

Ein grober Weitersburger Fehler führt zum 0:2

Nur kurz darauf profitierten die hoch anlaufenden Gäste von einem weiteren groben Fehler des Gastgebers. Zakhar Harmash verlor den Ball am eigenen 16er nach Zuspiel von Torwart Tom Strobel. Oberzissens Luca Baltes profitierte und erhöhte auf 2:0 (33.). Die Vorentscheidung markierte nur fünf Minuten später Jan Loosen mit einem herrlichen Schlenzer in den Winkel zum 3:0 (38.).

i Jan Loosen (vorn) sorgte mit einem herrlichen Treffer für die Oberzissener 3.0-Führung. Martin Gausmann

Im zweiten Durchgang versuchten die Gastgeber, gegen nun tiefer stehende Gäste eine Reaktion zu zeigen und hatten durchaus einige gute Gelegenheiten. Es dauerte aber bis zur 73. Minute, ehe Oscar Mers der Anschluss gelang. Sinnbildlich für an diesem Tag äußerst unglückliche Hausherren und den auf der anderen Seite anhaltenden Lauf des SVO war schließlich die endgültige Entscheidung, die nach einem Querpass von Tobias Höper per Eigentor von Niklas Jösch fiel (83.).

Am Ende stand so ein deutlicher Sieg des SV Oberzissen, der unter der Woche erst Rheinlandligist SV Eintracht Mendig aus dem Rheinlandpokal geworfen hatte, zu Buche. Es ist der vierte Ligasieg in Folge des SVO mit 17 erzielten Toren in diesen Partien.

„Der Sieg ist hochverdient. Natürlich klappt derzeit nahezu alles, was wir anfassen. Wir können beliebig wechseln und es funktioniert. Mit einem solchen Start hätten wir sicherlich nicht gerechnet. Jetzt freuen wir uns über die 13 Punkte, die wir schon im Sack haben“, kommentierte Mund, der mit seinem Team weiterhin zwei Punkte hinter dem TuS Mayen auf dem zweiten Rang steht.

Auf der anderen Seite rutschten die ambitionierten Hausherren aufgrund der zweiten Niederlage in Folge auf den zehnten Tabellenrang ab. Trainer David Koca analysierte: „Wir haben mit zwei individuellen Böcken das Spiel innerhalb von wenigen Minuten hergegeben. In der zweiten Halbzeit ging es darum, an die eigene Ehre zu appellieren. Wir haben dann vieles versucht, gegen einen tief stehenden Gegner mit einem solchen Lauf ist es aber nicht einfach. Wir müssen in der nächsten Woche eine Reaktion zeigen und als Mannschaft wieder aufstehen.“

SV Weitersburg – SV Oberzissen 1:4 (0:3)

SV Weitersburg: Strobel – P. Velten, Berg (80. Lauer), Küstermann., Mers, Häusler, Schmidt (75. Jösch), Werner (60. Noß), Harmash (60. Töpfer), Köhler, L. Velten.

SV Oberzissen: Hürter – Welter, John Schneider, Schöning (25. Ja. Schneider), Seiwert, Madanoglu (71. Singh), Loosen, L. Baltes, Höper, Oligschläger (56. Tobi Arenz, 72. Müller), T. Baltes (46. Tim Arenz).

Schiedsrichter: Dominik Link (Sportfreunde Daaden).

Zuschauer: 122.

Tore: 0:1 Jannik Schneider (30.), 0:2 Luca Baltes (33.), 0:3 Jan Loosen (38.), 1:3 Oscar Mers (73.), 1:4 Eigentor Niklas Jösch (83.).