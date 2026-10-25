Liebshausen 0:2 gegen Anadolu Auch starker Reuther kann Niederlage nicht verhindern Sascha Wetzlar 25.10.2026, 20:51 Uhr

i Anadolus Spielertrainer Dzenis Ramovic (in Rot) markierte sehenswert den Treffer zum 2:0-Endstand beim Auswärtssieg in Liebshausen. Auch SG-Torwart-Rückkehrer Michael Reuther konnte trotz einiger starker Paraden die erneute Heimniederlage nicht verhindern. Christian Kiefer

Nach dem 0:2 gegen Anadolu Koblenz, der schon vierten Heimpleite nach zwölf Spieltagen, ist die SG Liebshausen in der Abstiegszone der Bezirksliga Mitte. Auch der starke Torwart-Rückkehrer Michael Reuther konnte die Niederlage nicht verhindern.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in Liebshausen schon zum vierten Mal in dieser Saison verloren, diesmal mit 0:2 (0:2) gegen Anadolu Koblenz. Praktisch ohne richtige Torchance hatte man der Mannschaft von Spielertrainer Dzenis Ramovic wenig entgegenzusetzen, zumindest offensiv.







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