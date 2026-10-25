Nach dem 0:2 gegen Anadolu Koblenz, der schon vierten Heimpleite nach zwölf Spieltagen, ist die SG Liebshausen in der Abstiegszone der Bezirksliga Mitte. Auch der starke Torwart-Rückkehrer Michael Reuther konnte die Niederlage nicht verhindern.
Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in Liebshausen schon zum vierten Mal in dieser Saison verloren, diesmal mit 0:2 (0:2) gegen Anadolu Koblenz. Praktisch ohne richtige Torchance hatte man der Mannschaft von Spielertrainer Dzenis Ramovic wenig entgegenzusetzen, zumindest offensiv.