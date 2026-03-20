In der Bezirksliga Mitte verlor die SG Augst nach einem furiosen 8:2-Sieg zu Jahresbeginn zuletzt an Schwung. Gegen Schlusslicht Urbar wollen die Westerwälder zurück auf Erfolgskurs.
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Furios war die SG Augst Eitelborn ins Fußballjahr 2026 gestartet, beim 8:2 gegen die SG Westum am ersten Spieltag nach der Winterpause lag das Team um Spielertrainer Robin Reifenberg schnell mit 6:0 vorn. Durch diesen Erfolg schob sich der starke Aufsteiger sogar auf Rang drei vor, konnte dieses Level aber nicht halten.