SG Augst empfängt Schlusslicht Auch ohne Vollgasfußball zurück in die Erfolgsspur Marco Rosbach 20.03.2026, 11:53 Uhr

i Nicht wie zuletzt in Simmern spielt die SG Augst Eitelborn am Sonntag im Augst-Stadion gegen den FC Urbar. Marco Rosbach

In der Bezirksliga Mitte verlor die SG Augst nach einem furiosen 8:2-Sieg zu Jahresbeginn zuletzt an Schwung. Gegen Schlusslicht Urbar wollen die Westerwälder zurück auf Erfolgskurs.

Furios war die SG Augst Eitelborn ins Fußballjahr 2026 gestartet, beim 8:2 gegen die SG Westum am ersten Spieltag nach der Winterpause lag das Team um Spielertrainer Robin Reifenberg schnell mit 6:0 vorn. Durch diesen Erfolg schob sich der starke Aufsteiger sogar auf Rang drei vor, konnte dieses Level aber nicht halten.







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