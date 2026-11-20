Als Zweiter gegen Vorletzten Auch nach 7:1-Gala ist die SG Augst noch nicht satt Marco Rosbach 20.11.2026, 10:00 Uhr

i Im letzten Heimspiel des Jahres wollen Kapitän Paul Marzi (in Rot, hier gegen Neuwieds Jannick Wingender) und seine SG Augst den zweiten Platz festigen. Gegner ist der SV Binningen. René Weiss

Nach durchwachsenen Wochen ist die SG Augst nochmal richtig heiß gelaufen. Der 7:1-Gala gegen Neuwied soll gegen Binningen im letzten Heimspiel des Jahres ein weiteres Fußballfest folgen. Doch für Trainer Patrick Birkner ist das kein Selbstläufer.

Die Hinrunde haben die Fußballer der SG Augst Eitelborn standesgemäß beendet und so die kleine Leistungsdelle der vorangegangenen Wochen vergessen lassen. Das 7:1-Schützenfest gegen den in allen Belangen überforderten HSV Neuwied war nicht nur nach dem Geschmack der Fans, sondern brachte das Team von Trainer Patrick Birkner zurück auf Platz zwei der Bezirksliga Mitte.







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