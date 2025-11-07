HSV Neuwied peilt Zählbares an Auch eine knappe Niederlage wäre gegen Mayen nicht cool René Weiss 07.11.2025, 16:39 Uhr

i Ob Yannik Finkenbusch gegen seinen Ex-Klub TuS Mayen dabei sein kann, ist fraglich. René Weiss

Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, wenn der Tabellenzweite TuS Mayen beim Drittletzten HSV Neuwied gastiert. Doch klein begeben wollen die Deichstädter nicht. Trainer Stefan Fink macht klar, dass er auch als Außenseiter etwas holen möchte.

Als Yannik Finkenbusch einst aus der Neuwieder A-Jugend in den Seniorenbereich wechselte, war der TuS Mayen sein erster Verein bei den Männern. Finkenbuschs Einsatz für den HSV am Sonntag ist zwar akut gefährdet, aber dass die Deichstädter inzwischen in der gleichen Liga spielen wie der Traditionsverein aus der Eifel, macht Trainer Stefan Fink stolz: „Es freut uns, dass wir uns mit solchen Teams messen kennen.







