Helden aus der zweiten Reihe Argenthaler „Sebbi“ Volkweis lebt und liebt den Fußball Mirko Bernd 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Sebastian Volkweis heute und damals: Der 39-Jährige ist heute Stadionsprecher bei den Spielen im Argenthaler Waldstadion, mit 16 Jahren fing er als Betreuer der ersten Mannschaft an, unser Foto zeigt ihn vor dem kleinen Verkaufskiosk am Argenthaler Hartplatz. Sebastian Volkweis

Es gibt Prototypen für das Thema „Helden aus der zweiten Reihe“. Sebastian Volkweis aus Argenthal ist so einer. Mit 16 Jahren wurde er schon Betreuer, er liebt und lebt den Fußball im Verein. Auch wenn er mit 13 seine Schuhe auf einen Friedhof warf.

Als der kleine „Sebbi“ irgendwann um die Jahrtausendwende beim Stand von 0:10 wutentbrannt seine Fußballschuhe auszog und sie auf den Dickenschieder Friedhof feuerte, erklärte er mit diesem Wurf eine Karriere mit 13 Jahren für beendet. Jedenfalls die in der ersten Reihe.







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