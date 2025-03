Es war eine klare Angelegenheit: Die SG Argenthal hat gegen den SSV Boppard 4:1 gewonnen und die Elf vom Rhein damit noch mehr in Abstiegsnöte gebracht.

Fußball-Bezirksligist SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen hat zum zweiten Mal in Serie gewonnen: Im Rhein-Hunsrück-Derby gegen den SSV Boppard dominierten die Gastgeber auf dem Liebshausener Rasenplatz über weite Strecken der Partie und siegten schließlich verdient mit 4:1 (3:0). Die Hunsrücker sicherten mit diesem Erfolg ihren derzeitigen siebten Tabellenrang, während für Aufsteiger SSV Boppard dagegen die Situation weiter äußerst beunruhigend ist: Führte man zu Beginn der Saison noch einige Wochen die Tabelle an, liegen die Rheinländer inzwischen nur noch drei Punkte vor einem Abstiegsplatz.

Von Beginn an gingen die Gastgeber hochmotiviert zu Werke und so lief bereits in der fünften Minute Nico Wilki frei auf das SSV-Tor, aber Boppards Torwart Julian Spöri klärte exzellent. Kurz danach klärte Boppards Cadgas Karablaci für zur Ecke, die Jonas Korbion nach innen brachte, wo SG-Spielertrainer Simon Peifer wuchtig zur frühen 1:0-Führung einköpfte (6.).

Zur Halbzeit hätte es eigentlich schon 6:1 stehen können.

Argenthals Spielertrainer Simon Peifer

Auch anschließend waren die Gastgeber überlegen und mit einem schönen Spielzug verdoppelten diese ihre Führung: Peifer passte überlegt auf Wilki, der wieder allein auf Spöri laufen konnte und ihm diesmal clever durch die Beine zum 2:0 einschoss (18.).

Nach einer halben Stunde kamen die Gäste zu ihrer ersten Chance und diese war dann auch gleich eine dicke Gelegenheit: Nach einem Abstimmungsfehler in der SG-Abwehr kam Nikolas Block zum Ball, umkurvte Heimkeeper Leon Roth, verfehlte aber dann das Tor. Besser zielte wenig später der lange Maximilian Elz, als er eine Flanke von Wilki nach einer Ecke genau ins Eck zur 3:0-Pausenführung einköpfte. Diese hätte insgesamt nach Peifer auch noch höher ausfallen können, der später bilanzierte: „Zur Halbzeit hätte es eigentlich schon 6:1 stehen können.“

SSV startet besser in zweite Hälfte

Im zweiten Durchgang starteten die Gäste vom Rhein besser und kamen direkt zu einer Möglichkeit: Kapitän Gabriel Petrovici spielte von links kommend auf Michael Ponomarev, dessen zu schwacher Kopfball jedoch eine leichte Beute für Roth wurde (47.). Erfolgreicher waren die Bopparder neun Minuten später, als sie über vier Stationen schön kombinierten. Petrovici passte zu Jan Michelisz, der zu Philipp Neuser querlegte. Neuser behielt die Übersicht, bediente Block und diesmal netzte dieser zum 3:1-Anschlusstreffer ein (56.).

Die Einheimischen stellten jedoch bald danach den alten Abstand wieder her und profitierten dabei vom einzigen Fehler des Bopparder Torwarts: Spöri stürmte etwas ungestüm im Strafraum auf den schnellen ballführenden Wilki zu und brachte diesen elfmeterreif zu Fall. Der gefoulte Wilki schnappte sich selbst sofort den Ball und verwandelte den folgenden Strafstoß sicher zum 4:1 (62.). In der Folgezeit flachte die Partie leicht ab und es ergaben sich nur noch wenige Torraumszenen, sodass der souveräne Schiedsrichter Torsten Moog das faire Duell nach zwei Minuten Nachspielzeit ohne weiteren Treffer abpfiff.

Hild: Das war eine verdiente Niederlage

Peifer, der am Spieltag seinen 26. Geburtstag feierte, war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: „Die erste Halbzeit haben wir klar dominiert, haben aber im zweiten Durchgang dann einen Gang runter geschaltet. Das war für uns heute ein weiterer Riesenschritt nach vorne und ich habe wirklich nur wenig auszusetzen.“

Gästecoach Michael Hild gab unumwunden zu: „Das war für uns eine verdiente Niederlage. Es ist trotzdem sehr ärgerlich, dass wir drei der vier Gegentore nach Standardsituationen kassieren. In der ersten Halbzeit waren wir chancenlos, aber waren danach ganz gut im Spiel drin und haben uns gut verkauft. Die nächsten beiden Spiele am Mittwoch bei Maifeld und am Samstag bei Ahrweiler II sind für uns jetzt sehr, sehr wichtig.“

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen – SSV Boppard 4:1 (3:0)

Argenthal: Roth – Elz, Wilki, Merg (82. Gellings), Peifer, Lorenz (63. Melsheimer), Römer (63. Backes), Heydorn, M. Schulzki, Korbion (63. T. Thiele), L. Schulzki.

Boppard: Spöri – Michelisz, Pfoo (65. A. Karabalci), Block (72. Osasumwen), Petrovici, Neuser (65. Boskovic), C. Karabalci, Flettner, Würfel, Simon, Ponomarev.

Schiedsrichter: Thorsten Moog (Wiebelsheim).

Zuschauer: 186.

Tore: 1:0 Peifer (6.), 2:0 Wilki (18.), 3:0 Elz (34.), 3:1 Block (56.), 4:1 Wilki (62.).