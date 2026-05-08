Mayen-Spiel schlug hohe Wellen Anadolus sieben Rote Karten: Jetzt spricht der Schiri Stefan Lebert 08.05.2026, 14:53 Uhr

i Über weite Strecken war die Bezirksligapartie zwischen dem TuS Mayen und Anadolu Koblenz fair verlaufen, ehe das Spiel in der zweite Hälfte kippte und ab da von Aggressionen bestimmt war. Jörg Niebergall

Nach sieben Roten Karten gegen die Koblenzer im Spiel gegen den TuS erhob Anadolu schwere Vorwürfe gegen den Schiedsrichter. Dieser wehrt sich: „Wenn der Verein dem Verband Videos schickt, wird es nicht besser für Anadolu.“

Anadolu Koblenz ist Tabellenfünfter der Fußball-Bezirksliga Mitte, kann schon seit Langem nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen und könnte die Saison eigentlich ruhig ausklingen lassen. So sieht die Situation von außen betrachtet aus. Doch auf dem Platz sieht es anders aus.







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