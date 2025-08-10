Der FC Urbar hat sich als Neuling im ersten Spiel der Bezirksliga Mitte zwar tapfer gewehrt, aber bei Anadolu Koblenz verloren. Unter anderem deshalb, weil Silvio Golz ein Traumtor gelang.

Zum Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist Anadolu Koblenz ein 2:0 (0:0)-Heimsieg über Aufsteiger FC Urbar gelungen. Die Rechtsrheiner starteten auf der Feste Franz richtig gut in ihr erstes Bezirksligaspiel seit über 30 Jahren.

Stürmer Aleks Miller hatte im ersten Durchgang zwei gute Gelegenheiten, die Anadolu-Keeper Helidon Pacarada stark parierte. Bei einem Volleyschuss von Pascal Krings war Pacarada machtlos, das Bein eines Verteidigers aber bewahrte auf der Linie die Gastgeber vor einem Rückstand.

„Ich habe schon etwas Nervosität bei uns verspürt. Die Vorbereitung war nicht so gut, dazu das Pokalaus. Wir wollten unbedingt mit einem Sieg in die Liga starten, haben zu Beginn aber noch zu wenig Lösungen gehabt gegen das Urbarer Konterspiel“, erklärte Anadolu-Trainer Fatih Sözen.

Zur Pause wechselte Sözen doppelt. Neben Mittelfeldspieler Besnik Mamuti auch Keeper Pacarada. „Mit Alper Yücel haben wir einen Ersatzkeeper, der lange auch im Feld gespielt hat. Helidon hat uns im Spiel gehalten, aber ich wollte einfach einen zusätzlichen Feldspieler und Überzahl schaffen. Das war riskant, aber die Mannschaft hat es danach wirklich super gemacht“, freute sich Sözen.

Anadolu kam nun näher an das Urbarer Tor und erhöhte auch das Tempo. Zudem hat der Klub in Neuzugang Fabian Pizarro einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Nach schönem Chipball traf Pizarro cool zum 1:0 (64.) für Anadolu.

Ein Traumtor von Silvio Golz

Nur sieben Minuten später legten die Gastgeber nach. Mit einem echten Traumtor von Silvio Golz. Der nahm einen verunglückten Urbarer Freistoß bei über 35 Meter Torentfernung mit der Brust an, drehte sich und traf volley über Moritz Weißenborn ins FC-Tor.

„Anadolu hatte dann diese Effektivität, die uns in Halbzeit eins abging. So ist der Fußball. Trotzdem bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Wir hatten drei Reservespieler in der Startelf und haben es wirklich gut gemacht. Es war nicht unbedingt ein schönes Spiel, aber eben taktisch gut. Darauf können wir aufbauen“, befand Urbar-Trainer Gökan Bigün. Nach dem zweiten Treffer machte Anadolu weiter Druck, verpasste aber noch den dritten Treffer. „Wichtig war, zu sehen, dass wir uns anpassen können. Die Mannschaft hat mit viel Herz und Leidenschaft auf eine nicht so gute erste Halbzeit reagiert. Damit bin ich sehr zufrieden“, erklärte Sözen.

Anadolu Koblenz – FC Urbar 2:0 (0:0)

Anadolu Koblenz: Pacarada (46. Yücel) – Marincic, Tamur (46. Mamuti), Sari (72. Boudlal), Hetko, Aga, Golz, Karaman, Fejza, B. Sözen, Pizzaro Venenciano (67. F. Sözen).

FC Urbar: Weißenborn – Krings (83. Hofmann), Wehner, Yüksel, Heimen, Burg, Bersch, Knebel (69. Pala), Holzem (74. A. Serdarusic), Colling, Miller.

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez).

Zuschauer: 70.

Tore: 1:0 Fabian Pizarro Venenciano (64.), 2:0 Silvio Golz (71.).