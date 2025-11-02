Fehler kosten den Heimsieg Anadolus Powerplay vor der Pause schockt die SG Augst 02.11.2025, 20:26 Uhr

i Kapitän Maximilian Schneider (links) brachte die SG Augst in der 18. Minute in Führung, doch noch vor der Pause hatte der SV Anadolu (Mitte Mumin Aga, rechts Ivano Marincic) das Spiel gedreht. Am Ende gab's einen Punkt für beide Seiten. Marco Rosbach

In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich die SG Augst Eitelborn und der SV Anadolu Spor Koblenz mit 2:2. Nach der Partie waren es die Gäste, die mit dem Punkt deutlich besser leben konnten.

Im Topspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich die SG Augst Eitelborn und der SV Anadolu Spor Koblenz mit 2:2 (1:2), einem Ergebnis, das die Gäste nach dem Spielverlauf und den Vorzeichen deutlich glücklicher machen dürfte. In einer turbulenten Partie sahen die 134 Zuschauer nicht nur vier Tore, sondern auch einen Platzverweis in der Schlussphase.







