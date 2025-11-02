In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich die SG Augst Eitelborn und der SV Anadolu Spor Koblenz mit 2:2. Nach der Partie waren es die Gäste, die mit dem Punkt deutlich besser leben konnten.
Im Topspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich die SG Augst Eitelborn und der SV Anadolu Spor Koblenz mit 2:2 (1:2), einem Ergebnis, das die Gäste nach dem Spielverlauf und den Vorzeichen deutlich glücklicher machen dürfte. In einer turbulenten Partie sahen die 134 Zuschauer nicht nur vier Tore, sondern auch einen Platzverweis in der Schlussphase.