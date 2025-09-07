Auf dem Hartplatz auf der Feste Franz bleibt Fußball-Bezirksligist Anadolu Koblenz eine Macht. Auch das dritte Spiel Heimspiel der Saison gestalteten die Koblenzer erfolgreich. Gegen den FC Emmelshausen-Karbach II reichte eine starke Anfangsphase zu einem 4:1 (4:0)-Erfolg.

Die Hunsrücker reisten ersatzgeschwächt in Lützel an, Trainer Christoph Fahning wollte dies jedoch nicht als Grund für die Niederlage ausmachen. „Die zweite Halbzeit haben wir schließlich gewonnen, also kann das nicht ausschlaggebend sein. Unser Plan, klarer Fußball, klare Abwehraktionen, war nach 10 Minuten über den Haufen geworfen“, haderte Fahning.

„Wir kriegen die Gegentore einfach viel zu leicht. Nun sind es 15 nach fünf Spielen. Das sind Werte einer Mannschaft, die ganz unten steht. So sehen wir uns nicht und so spielen wir auch nicht. Das müssen wir einfach abgestellt bekommen.“

Christoph Fahning, Trainer des FC Emmelshausen-Karbach II

Mit der zweiten Chance im Spiel schaffte Anadolu die Führung. Nach einem Freistoß von Andi Brahaj staubte Erik Hetko einen abgewehrten Ball ab (8.). Und auch dem 2:0 in der 23. Minute ging ein ruhender Ball voraus. Burak Sözen brachte einen Freistoß rein, Mumin Aga köpfte ins lange Eck. „Wir kriegen die Gegentore einfach viel zu leicht. Nun sind es 15 nach fünf Spielen. Das sind Werte einer Mannschaft, die ganz unten steht. So sehen wir uns nicht und so spielen wir auch nicht. Das müssen wir einfach abgestellt bekommen“, machte Fahnung deutlich.

Anadolu machte weiter. Nur fünf Minuten nach dem 2:0 erzielte Antonio Fejza per Dropkick aus 25 Metern das Tor des Tages. Noch vor der Pause folgte das 4:0 durch einen Distanzschuss von Mazlum Sari (37.). „Wir wollten unsere Heimstärke unter Beweis stellen und das haben wir getan. Wir haben mit viel Nachdruck auf einem schlechten Platz gespielt, haben uns eine gute Anzahl an Chancen erspielt und einige genutzt“, lobte Anadolu-Coach Fatih Sözen seine Elf für die erste Spielhälfte.

„Es war nicht unbedingt schön, aber nur der Sieg zählt.“

Anadolus Trainer Fatih Sözen

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie deutlich ruhiger. „Wir haben uns zurückgezogen und eher verwaltet“, meinte Sözen. Die Gäste hatten sich auch besser auf Platz und Gegner eingestellt und kamen nach einem langen Ball durch Nikoll Sulig im zweiten Schussversuch zum 1:4 (64.). „Vielleicht geht dann sogar noch etwas, wenn wir das zweite Tor nachlegen. Aber natürlich haben wir die Partie vor der Pause verloren“, sagte Fahning. So gestaltete sich die Schlussphase dann auch weitestgehend unaufgeregt. „Emmelshausen-Karbach hat uns gut zugestellt, und es war dann einfach viel Kick und Rush. Nicht unbedingt schön, aber nur der Sieg zählt “, befand Sözen.

Anadolu Koblenz – FC Emmelshausen-Karbach II 4:1 (4:0)

Anadolu Koblenz: Pacarada – Aga, Sari (66. Marincic), B. Sözen, Golz (81. Boudlal), Hetko, Brahaj (35. Pizarro Venenciano), Karaman, Fejza, Jusufi, Ramovic.

FC Emmelshausen-Karbach II: Tigges – Radic, Adjibabi, Bürü, Kasper (84. Braun), Wunderlich, Inal, Gasper, Suliq, Auer (57. Ben Amor), Alhaj. Schiedsrichter: Pascal Lichtenthäler (Sportfreunde Daaden). Zuschauer: 100. Tore: 1:0 Erik Hetko (9.), 2:0 Mumin Aga (23.), 3:0 Antonio Fejza (28.), 4:0 Mazlum Sari (37.), 4:1 Nikoll Suliq (64.).