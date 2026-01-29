Vorbereitungen laufen Anadolu will Untermosel und Mayen unter Druck setzen Daniel Fischer, Lutz Klattenberg, Jan Müller 29.01.2026, 13:43 Uhr

i Der SV Untermosel ist eine eingeschworene Mannschaft - und führt die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Mitte an. Wolfgang Heil

In einem Monat ist die Winterpause für die Fußball-Bezirksliga Mitte wieder vorbei. Die Klubs sind aber schon eifrig in der Vorbereitung. Und es gibt einige personelle Veränderungen.

In seinem zweiten Jahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte überwinter der SV Untermosel an der Tabellenspitze. Bei noch 13 ausstehenden Spielen sieht alles nach einem Zweikampf um die Meisterschaft mit dem punktgleichen TuS Mayen aus. Den drei Klubs Anadolu Koblenz, SV Weitersburg und FC Metternich bleibt vorerst nur die Verfolgerrolle.







