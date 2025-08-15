Der am ersten Spieltag erfolgreiche Klub Anadolu Koblenz tritt bei der SG Mülheim-Kärlich II an, die zu Beginn in Weitersburg ein 1:5 kassierte.

Dass die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich ein schweres Auftaktprogramm erwischt hat, war abzusehen und hat sich bereits nach dem ersten Spieltag bestätigt. Nach der 1:5-Niederlage in der ersten Partie gegen den SV Weitersburg wird die Aufgabenstellung im ersten Heimspiel der Saison keinesfalls leichter, denn am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) empfängt das Team um Neu-Trainer Ahmet Akbulut das spielstarke Team Anadolu Koblenz.

Beim Rückblick auf den ersten Spieltag konnte Akbulut aus der deutlichen Niederlage wichtige Erkenntnisse und auch den einen oder anderen positiven Aspekt ziehen: „Die erste halbe Stunde bis zur Trinkpause war ordentlich, der Elfmeter danach hat uns aber viel zu früh den Stecker gezogen. Auffallend war, dass wir eine blutjunge Mannschaft auf dem Platz hatten, die bei solchen Negativerlebnissen zu schnell die Köpfe hängen lässt. Daher ist es unvermeidlich, dass wir Woche für Woche den einen oder anderen erfahrenen Spieler aus dem Kader dazubekommen.“

„Wir müssen kompakter agieren und als Mannschaft auftreten, wenn wir die individuelle Qualität von Anadolu stoppen wollen.“

Ahmet Akbulut, Trainer der SG Mülheim-Kärlich II

Vor Erfahrung strotzt derweil der kommende Gegner. Die mit starken Einzelkönnern gespickten Gäste sind auf dem Mülheimer Kunstrasen der klare Favorit, verstecken will sich SG 2000-Coach Akbulut aber keineswegs: „Wir müssen kompakter agieren und als Mannschaft auftreten, wenn wir die individuelle Qualität von Anadolu stoppen wollen. Der Matchplan ist aber tatsächlich noch vollkommen offen, da noch nicht klar ist, wer uns aus dem Rheinlandligakader unterstützen wird.“

Der einzige Torschütze der Mülheimer Reserve am vergangenen Wochenende, Elias Mohebzada, konnte diese Woche alle Einheiten absolvieren und erhält vom Trainer fast schon eine Startelfgarantie für den Samstag: „Mit Elias haben wir in vorderster Front einen talentierten und hungrigen Stürmer, der unserem Spiel schon vergangene Woche nach seiner Einwechslung gutgetan hat.“

Anadolu setzt auf viel Ballbesitz

Zwei Treffer Mitte der zweiten Halbzeit brachten Anadolu den 2:0-Heimsieg gegen Urbar nach langem Anrennen und einigen Umstellungen in der Defensive. „Wie schon im Pokal gegen Weißenthurm haben wir auch gegen Urbar einiges liegen gelassen. Das muss besser werden“, weiß Anadolus spielender Co-Trainer Volkan Karaman.

Taktisch ist die Herangehensweise an das Spiel in Mülheim eindeutig. „Die Mülheimer Reserve ist eine ganz junge Mannschaft, die sehr laufstark ist. Am besten geht man dagegen mit eigenem Ballbesitz vor. Wir wollen das Spiel bestimmen“, macht Karaman deutlich. Von der 1:5-Pleite in Weitersburg wird sich Anadolu nicht blenden lassen. Karaman: „Jedes Spiel hat so seine Geschichte. Es ist immer etwas schwer, einzuschätzen, wie die Mülheimer personell aufgestellt sind, ob jemand aus dem Rheinlandligakader mitwirkt. Aber all das darf uns nicht interessieren.“

Edis Ramovic ist noch ein Spiel gesperrt

Kleiner Veränderungen im Kader der Koblenzer wird es auf jeden Fall geben. Edis Ramovic muss noch ein Spiel Sperre absitzen, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Durim Jusufi. Ex-Oberligaspieler Andi Brahaj ist aus dem Urlaub zurück und könnte zu seinem Debüt kommen. Antonio Fejza fehlt derweil wegen Urlaub.