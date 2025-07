Anadolu will mit Sözen und Brahaj in Richtung Spitze

Das hat sich bei den sieben Koblenzer Bezirksligisten in den Spielerkadern in der Sommerpause getan.

Mit mehr als einem halben Dutzend Mannschaften stellt der Fußballkreis Koblenz in der 16-köpfigen Bezirksliga Mitte die stärkste Fraktion. Insgesamt sieben Mannschaften aus dem Kreisgebiet werden ab dem 9. August und dem ersten Spieltag auf Tore- und Punktejagd gehen. Während der FV Rübenach über den Umweg der Relegation die Bezirksliga Mitte in Richtung Verbandsoberhaus verlassen hat, gibt es aus dem Koblenzer Kreis mit dem FC Urbar und der SG Augst Eitelborn auch zwei neue Gesichter in der Liga zu verzeichnen.

Neben den sieben Koblenzer Klubs geht ein Rhein/Ahr-Quartett um den TuS Mayen, den TuS Oberwinter, den SV Oberzissen und Aufsteiger SG Westum/Löhndorf sowie ein Rhein-Hunsrück-Trio um die SG Mörschbach, den FC Emmelshausen-Karbach II sowie Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel an den Start. Zwei „Grenzgänger“ komplettieren die Bezirksliga Mitte: Mit dem HSV Neuwied ist ein Ost-Verein dabei – und mit dem TuS Ahbach sogar ein West-Verein, der bei der Einteilung der drei Bezirksligen durch die Computersoftwaren die fahrtechnisch schlechteste Ausgangslage hat. Keiner muss mehr fahren als die Eifeler, die es nur 35 Kilometer bis nach Belgien haben, aber 45 Kilometer zum nächstgelegenen Auswärtsspiel nach Mayen fahren müssen. Die Ahbacher Rekordstrecken: 130 Kilometer einfacher Weg nach Mörschbach in den Hunsrück oder nach Oberwesel an den Rhein. Der Blick auf die sieben Koblenzer Klubs und ihre Transferaktivitäten in der Sommerpause:

SG Augst Eitelborn

Der Last-Minute-Meister in der A Staffel 4 hat sich mit Anton Stieben, Leon Walker und Raphael Kalimeris verstärkt, die allesamt vom Ex-Ligakonkurrenten TuS Niederberg gewechselt sind. Fynn Ladda, Yama Ghulamsaid (beide Ziel unbekannt), Robin Schüller (TuS Arenberg) und Johann Knaus (HSV Neuwied) sind dagegen nicht mehr dabei. Den bisher einzigen Test verlor die Truppe von Robin Reifenberg gegen den zukünftigen Konkurrenten TuS Mayen mit 0:1.

FC Urbar

Der Neuling hat nach 30 Jahre Bezirksliga-Abstinenz auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen und den Kader bei nur einem Abgang (Dardan Galjaj zu SG Neuwied) mit gleich fünf Neuzugängen aufgebessert. Neben Celik Pala (SG Rheindörfer), Houssine Jebri (FV Rübenach), Nuno Parschau (FC Arzheim) und Steffen Hondrich (reaktiviert) hat vor allem der Transfer von Luca Wehner für Furore gesorgt. Wehner, der in der Jugend bei Bundesligist Bayer Leverkusen spielte, will nach langer Leidenszeit mit mehreren Kreuzbandrissen im Knie bei seinem Heimatverein wieder Fuß fassen. In der Vorbereitung hat FC-Coach Gökhan Bigün fast ausschließlich Tests gegen A-Ligisten anberaumt, die ersten beiden Leistungsvergleiche gegen den BSC Güls (2:1) und FC Lions Ransbach (5:2) konnte man positiv gestalten.

SV Untermosel Kobern-Gondorf

Die Elf von Tobias Wirtz und Stefan Ostkampf begeisterte in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg und landete auf einem starken dritten Tabellenplatz. Für SVU-Verhältnisse fast schon traditionell gab es im Sommer kaum Fluktuation im Kader. Sebastian Jung und Christopher Otto sind zum TV Winningen gewechselt, dafür konnte man in Person Marvin Richard ein ehemaliges Eigengewächs aus der A-Jugend von Rot-Weiss Koblenz zurückgewinnen. Als Königstransfer kann man den Ex-Bopparder Louis Männchen bezeichnen. Beim Absteiger war Männchen mit 18 Toren noch einer der wenigen Lichtblicke der Saison und wird somit die ohnehin schon treffsichere Offensive der Moselaner weiter verstärken.

SV Weitersburg

Nach Rang vier in der Vorsaison hat beim SVW ebenso Begehrlichkeiten und Hoffnungen geweckt – genau wie die sieben Neuzugänge, die Trainer David Koca zum Vorbereitungsstart begrüßen durfte. Paul Kern (TuS Immendorf), Devin Amedov (TuS Mayen), Robin Heldt (VfR Eintracht Koblenz), Enrico Hilland (SV Laufenburg) sowie Lars Velten, Pascal Velten und Mattes Häusler (alle SC Vallendar) werden den Kader des SVW nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze verbessern. Coach Koca will aber von einem Angriff an die Spitze nichts wissen und bremst jegliche Gedankenspiele im Vereinsumfeld. In den Tests gegen die Rheinlandligisten SV Mendig (2:3) und Spvgg Wirges (5:5) ließ der SVW sein Leistungsvermögen aber bereits aufblitzen. Torwart Felix Lehmann wechselte zum Rheinlandligisten Mülheim-Kärlich.

FC Metternich

Viele Verletzungen und eine fehlende Konstanz in den Spielen wurden als Gründe für das ausbaufähige Abschneiden (nur Platz fünf) in der Vorsaison beim FCM genannt. Immerhin zeigten die Verantwortlichen in punkto Spielerkader Kontinuität, da Trainer Leo Sousa, dem mit Artur Weirich und Simon Andries zwei neue Co-Trainer zur Seite stehen, mit einem nur geringfügig veränderten Kader in die kommende Spielzeit gehen wird. Der einzige Abgang ist keiner, denn Max Schmeel wird fortan eher dem Kader der zweiten Mannschaft zugeordnet sein. Dem stehen lediglich zwei externe Neuzugänge, Leandro Strazzeri (SG 2000 Mülheim-Kärlich) und Jeremy Heyer (SV Reinhardt’s Elf), gegenüber. Komplettiert wird der Kader durch Roman Wiese (zweite Mannschaft) und zwei Spielern aus der eigenen U19. Die Ergebnisse der bisherigen Testspiele (1:4 gegen Oberwesel und 10:0 gegen Rheinhöhen Dahlheim) wollte Sousa derweil weder in die eine, noch in die andere Richtung werten.

i Ex-Profi Fatih Sözen, der zuletzt vier Jahre den A-Klässler SV Wittlich trainierte, ist der neue Coach bei Anadolu Spor Koblenz. Sebastian J. Schwarz

FC Anadolu Spor Koblenz

Ein neuer Trainer und einige weitere neue Gesichter im Spielerkader gibt es bei Anadolu. Nach Jahren unter der Leitung von Trainer Dzenis Ramovic, der fortan die Rolle des Sportlichen Leiters bekleiden wird, konnten die Verantwortlichen mit Fatih Sözen einen namhaften Nachfolger für sich gewinnen. Ex-Profi Sözen, der in Bendorf geboren wurde und als Spieler unter anderem beim 1. FSV Mainz 05, in Luxemburg und der türkischen Süper Lig unter Vertrag stand, soll mit gleich vier Neuzugängen den Koblenzer Verein in Richtung Spitze führen. Neben Burak Kök (TuS Mayen) und Ivano Marincic (SG 2000 Mülheim-Kärlich) setzte Anadolu vor allem mit den Verpflichtungen von Antonio Fejza (FV Rübenach) und dem oberligaerfahrenen Andi Brahaj (früher TuS Koblenz und FV Engers) ein starkes Ausrufezeichen. Am heutigen Samstag (15 Uhr) testet Anadolu beim Rheinlandliga-Aufsteiger SV Mendig.

SG Mülheim-Kärlich II

Die SG-Reserve rettete sich einmal mehr aufgrund einer starken Aufholjagd in der Rückrunde vor dem Abstieg in die A-Klasse. Damit im kommenden Jahr weniger gezittert werden muss, will man in der neuen Saison auch schon in der Hinrunde die nötigen Punkte einfahren. Helfen soll dabei der neue Trainer Ahmet Akbulut, der in der vergangenen Spielzeit die A-Jugend der SG 2000 trainiert hatte und somit Mannschaft und Verein bestens kennt. Allerdings haben gleich sechs Akteure die Rheinlandliga-Reserve verlassen, darunter mit Ivano Marincic (Anadolu), Alexander Ohlig, Marko Slowik (beide TuS Immendorf), Kenan Suta (SSV Heimbach-Weis) und Milan Freisberg (FV Rübenach) absolute Stützen der Mannschaft. Neu sind dagegen Sam Schmitt (SG 99 Andernach) und Elias Mohebzada (VfL Oberbieber).