Auftakt gegen Oberwesel Anadolu will Gegner nicht unterschätzen Lutz Klattenberg 26.02.2026, 12:50 Uhr

i Dzenis Ramovic, der Spielertrainer von Anadolu Koblenz, möchte mit seinem Team die Tabellenspitze angreifen. Jörg Niebergall

Von dem vermeintlich leichten Restprogramm will sich der Spielertrainer des SV Anadolu Spor Koblenz, Dzenis Ramovic, nicht täuschen lassen. Derweil steht Armin Jusufi nach zwei Jahren Leidenszeit kurz vor seinem Comeback.

Auf dem Papier erscheint das Auftaktprogramm des SV Anadolu Spor Koblenz für die Restsaison der Fußball-Bezirksliga Mitte vermeintlich leicht. Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Koblenzer, bei denen der frühere Spielertrainer Dzenis Ramovic erneut in eben diese Position zurückgekehrt ist, bei der SG Viertäler Oberwesel.







