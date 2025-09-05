Es hätten ein paar Punkte mehr sein können für Anadolu Koblenz in der Bezirksliga, doch Trainer Fatih Sözen ist entspannt – und will mit seiner Mannschaft oben dranbleiben.

Am Sonntag (15 Uhr) erwartet Anadolu Koblenz die Zweitvertretung des FC Emmelshausen-Karbach zum dritten Heimspiel. Punktemäßig liegen die Koblenzer und die Hunsrücker nach vier Partien in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit sieben Zählern gleichauf.

„Nach einer schwierigen Vorbereitung sind wir damit erst einmal zufrieden. Es geht jetzt darum, den Anschluss nach oben zu wahren, konditionell werden wir von Woche zu Woche besser“, sagt Anadolu-Coach Fatih Sözen.

„Letzlich kann ich mit dem Unentschieden in Oberwinter leben. Hauptsache wir lernen daraus.“

Anadolu-Trainer Fatih Sözen

Beim 4:4 in der Vorwoche in Oberwinter, bei dem der TuS zwei Treffer in der Nachspielzeit zum Ausgleich erzielte, mangelte es nicht unbedingt an der Kondition. Viel mehr war etwas Übermut und Offensivdrang bei Anadolu, der den dritten Saisonsieg noch verhinderte. „Letzlich kann ich aber mit dem Unentschieden auch leben. Hauptsache wir lernen daraus“, blickt Sözen zurück.

Auf eigenem Platz will sich Anadolu nun wieder auf die eigenen Stärken besinnen, der Gegner dabei ist eher nebensächlich, ohnehin etwas schwer zu analysieren. Die Oberligareserve gewann am Dienstagabend ihr Nachholspiel gegen den SV Weitersburg mit 4:3, zwei Treffer erzielte dabei Oberligastürmer Max Wilschrey. „Ob Karbach oder Mülheim-Kärlich. Da kann es passieren, dass von der Ersten der eine oder andere runterkommt. Damit beschäftige ich mich dann am Sonntag, wenn ich die Aufstellung habe. Wichtig ist, dass wir unsere eigene Leistung in den Vordergrund stellen. Es ist unser Heimspiel. Und das gehen wir mutig an und wollen gewinnen“, macht Sözen deutlich.

Durim Jusufi trainiert wieder komplett mit

Personell wird sich bei den Koblenzern nicht viel verändern. Burak Sözen und Andi Brahaj sind angeschlagen, ihr Einsatz noch fraglich. Durim Jusufi konnte nach Kurzeinsatz in Oberwinter die erste komplette Trainingswoche absolvieren. Die längerfristig verletzten Hüseyin Karalalek, Emre Onbasi und Armin Jusufi werden frühestens im Oktober zurückkehren.