Der SV Oberzissen und Anadolu Koblenz trennten sich im Bezirksligaduell mit 2:2-Unentschieden. Der letzte Treffer fiel dabei in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Wenige Minuten haben dem SV Oberzissen gefehlt, um die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Mitte zu erobern. Im Heimspiel gegen Anadolu Koblenz erzielten die Gäste in der vierten Minute der Nachspielzeit den 2:2 (0:0)-Ausgleich und verhinderten somit den Sprung des SVO auf Platz eins.

„Wir haben heute einmal mehr bestätigt, dass wir auch gegen die Topteams der Liga mithalten.“

Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen

Wenngleich der Zeitpunkt des Tores aus Sicht der Hausherren unglücklich war, spiegelt das Unentschieden jedoch die Kräfteverhältnisse uns Spielanteile der Begegnung wider. „Trotz des verpassten Sieges, überwiegt bei uns die Freude, dass wir weiterhin ungeschlagen sind. Nach sechs Partien kann man auch nicht mehr von Glück oder sonst was reden. Wir haben heute einmal mehr bestätigt, dass wir auch gegen die Topteams der Liga mithalten“, kommentierte SVO-Coach Eike Mund.

In der ersten Hälfte spielten beide Teams eher zurückhaltend. Sowohl die tiefstehenden Gäste als auch Oberzissen wollten zunächst nicht ins Risiko gehen, sodass Torchancen spärlich waren. Nach dem Seitenwechsel dauerte es ebenfalls rund 25 Minuten, ehe Edis Ramovic nach einem Fehler der Hausherren die Führung markierte (69.).

Oberzissen dreht Partie per Doppelschlag

Die Antwort des SVO ließ nicht lange auf sich warten – und Kapitän John Marc Schneider (71.) und Maicol Oligschläger (73.) jeweils per Kopf nach Standardsituationen und binnen weniger Minuten drehten die Begegnung. „Gerade nach dem schnellen Ausgleich haben wir ein wenig die Köpfe hängengelassen und so auch direkt das zweite Gegentor kassiert. Danach haben wir aber eine starke Reaktion gezeigt und auf den Ausgleich gedrängt“, befand Anadolu-Coach Fatih Sözen.

In einem insgesamt sehr fairen Duell ließ der durchaus verdiente Ausgleichstreffer allerdings bis in die Nachspielzeit auf sich warten. Erneut war es Ramovic, der das 2:2 erzielte. Danach war immer noch nicht Schluss, beide Teams hatten noch Gelegenheiten zum Sieg. So zielte unter anderem Oberzissens Luca Baltes nach einer Freistoßflanke aus wenigen Metern über, statt ins Koblenzer Gehäuse (90.+6).

„Wir sind nach dem Rückstand gut zurückgekommen, haben es aber tatsächlich verpasst, in der ersten Halbzeit unsere Chancen zu nutzen.“

Anadolu-Trainer Fatih Sözen﻿

Mit dem Ergebnis konnten beide Trainer hinterher gut leben, allerdings war sowohl für Mund als auch Sözen mehr drin. „Wir sind nach dem Rückstand gut zurückgekommen, haben es aber tatsächlich verpasst, in der ersten Halbzeit unsere Chancen zur Führung zu nutzen. Grundsätzlich bin ich aber mit unserer Leistung hochzufrieden“, urteilte Sözen. Dessen Gegenüber, Eike Mund, sagte: „Unsere Serie hat auch nach dem Duell mit einem der stärksten Teams der Liga Bestand. Wir wissen, wo wir herkommen und bleiben da demütig, wenngleich wir die Tabellenspitze hätten erklimmen können. Was mich am meisten freut, ist aber, dass wir auch heute wieder rotieren mussten, das unserer Qualität aber keinen Abbruch getan hat.“

SV Oberzissen – Anadolu Koblenz 2:2 (0:0)

SV Oberzissen: Hürter – Jo. Schneider, Schöning, Ja. Schneider, Madanoglu, Loosen, L. Baltes, Höper (90. Klaes), Oligschläger, Singh (62. Müller), T. Baltes.

Anadolu Koblenz: Pacarada – Marincic, Golz (82. Pizzaro), Karaman, Ramovic, Fejza, Sari (62. Jusufi), Mamuti, Sözen, Hetko, Aga (78. Karalalek).

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Laufeld).

Zuschauer: 173.

Tore: 0:1 Edis Ramovic (69.), 1:1 John Marc Schneider (71.), 2:1 Maicol Oligschläger (73.), 2:2 Ramovic (90.+4).