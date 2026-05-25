Gelb-Rot wegen Meckerns
Anadolu verliert: Schlimme Verletzung von Emre Onbasi
Helidon Pacarada (am Ball) hütete wie hier im Spiel gegen Metternich erneut das Tor von Anadolu. Stammtorhüter Alper Yücel lief
Helidon Pacarada (am Ball) hütete wie hier im Spiel gegen Metternich erneut das Tor von Anadolu. Stammtorhüter Alper Yücel lief als Feldspieler auf.
Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte tauschten Anadolu Koblenz und TuS Ahbach nach einem 1:2 die Plätze. Ein dramatisches Spiel mit schwerer Verletzung und Gelb-Roter Karte prägte den Abschluss der Saison.

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Im letzten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte musste Anadolu Koblenz gegen den TuS Ahbach eine 1:2-Heimniederlage vor 100 Zuschauern auf der Schmitzers Wiese hinnehmen. Eine Niederlage mit kleineren tabellarischen Folgen: Die nun punktgleichen Teams tauschten die Plätze.

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