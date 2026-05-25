In der Fußball-Bezirksliga Mitte tauschten Anadolu Koblenz und TuS Ahbach nach einem 1:2 die Plätze. Ein dramatisches Spiel mit schwerer Verletzung und Gelb-Roter Karte prägte den Abschluss der Saison.
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Im letzten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte musste Anadolu Koblenz gegen den TuS Ahbach eine 1:2-Heimniederlage vor 100 Zuschauern auf der Schmitzers Wiese hinnehmen. Eine Niederlage mit kleineren tabellarischen Folgen: Die nun punktgleichen Teams tauschten die Plätze.