Personell gestärkt geht Anadolu ins zweite Heimspiel der Saison. Gegner auf dem Hartplatz der Feste Franz in Lützel ist Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel.

Auf dem 2:0-Auftaktsieg gegen den FC Urbar folgte für Anadolu Koblenz eine Enttäuschung beim 2:3 gegen die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich, bei der die Mannschaft von Trainer Fatih Sözen eine 2:0-Führung aus der Hand gab. Beim zweiten Heimspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte soll am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Viertäler Oberwesel wieder ein Erfolg her.

„Mülheim war eine bittere Pille, die wir schlucken mussten. Hinten raus haben die Körner etwas gefehlt. Aber das Gute im Fußball ist ja, dass man in der nächsten Woche wieder etwas korrigieren kann. Wir wollen nun an Fahrt aufnehmen. Wenn wir oben mitschwimmen wollen, und das ist das Ziel, müssen wir die Heimspiele ohnehin gewinnen“, verbreitet Anadolu-Coach Fatih Sözen Optimismus.

Dieser speist sich auch aus einer besseren Personallage. Mit Antonio Fejza, Andi Brahaj und dem zuletzt gesperrten Edis Ramovic kehren drei Leistungsträger in den Kader zurück. „Vor allem bringen uns die drei einiges an Kreativität nach vorne. So haben wir mehr Möglichkeiten, gegen Ende der Partie noch etwas nachzulegen, weil der Kader einfach breiter ist“, sagt Sözen.

Gegner Oberwesel mit respektablen Ergebnissen

Gegner Oberwesel startete mit zwei Remis in die Saison. Einem torlosen Unentschieden gegen den SV Oberzissen folgte ein 2:2 auf eigenem Platz gegen den SV Weitersburg. „Respektable Ergebnisse auf jeden Fall. Oberwesel ist bekannt für Robustheit und eine kompakte Defensive. Und nach vorne haben sie auch ihre Qualitäten wie zuletzt gesehen. Wir streben den Heimsieg an, werden aber definitiv einiges dafür investieren müssen“, ist sich Sözen sicher.