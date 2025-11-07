Koblenzer Derby in Lützel Anadolu seit 14 Jahren gegen Metternich sieglos Lutz Klattenberg, Jan Müller 07.11.2025, 10:42 Uhr

i Zweimal Unentschieden spielten die Fußballer von Anadolu Koblenz (in Schwarz) zuletzt unter dem neuen Trainer Pablo Merino Abajo. Nun soll ausgerechnet im Derby gegen den FC Metternich der erste Sieg her. Jörg Niebergall

Seit Ewigkeiten wartet Anadolu Koblenz auf einen Sieg gegen den FC Metternich – ob es am Sonntag auf dem Hartplatz der Feste Franz dazu kommt?

Auch mit Trainer Pablo Merino Abajo ist Anadolu Koblenz noch nicht der erhoffte erste Auswärtserfolg in der Fußball-Bezirksliga Mitte gelungen. Im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer holten die Koblenzer bei der SG Augst das zweite Remis. Auch im anstehenden Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Germania Metternich hofft man bei Anadolu auf das Ende einer Serie.







Artikel teilen

Artikel teilen