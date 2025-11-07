Anadolu seit 14 Jahren gegen Metternich sieglos

Seit Ewigkeiten wartet Anadolu Koblenz auf einen Sieg gegen den FC Metternich – ob es am Sonntag auf dem Hartplatz der Feste Franz dazu kommt?
Auch mit Trainer Pablo Merino Abajo ist Anadolu Koblenz noch nicht der erhoffte erste Auswärtserfolg in der Fußball-Bezirksliga Mitte gelungen. Im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer holten die Koblenzer bei der SG Augst das zweite Remis. Auch im anstehenden Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Germania Metternich hofft man bei Anadolu auf das Ende einer Serie.