Mit zwei späten Toren hat Anadolu Koblenz den Sieg im Bezirksligaduell mit der SG Viertäler Oberwesel perfekt gemacht.

Eine Menge Geduld hat Anadolu Koblenz im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Viertäler Oberwesel bewiesen. Am Ende entschieden zwei späte Treffer die Partie zugunsten der deutlich feldüberlegenen Koblenzer. Die stark ersatzgeschwächten Oberweseler ließen nach großem Kampf die Köpfe hängen.

„Allein für den Einsatz hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt. “

Oberwesels Coach Pedro Sousa

„Allein für den Einsatz hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt“, befand Oberwesels Coach Pedro Sousa, der sich aufgrund arger Personalprobleme selbst aufstellte. „Wir haben hier ohne 13 gespielt. Aber die Mannschaft hat es angenommen und wirklich überragend verteidigt. Ich bin wirklich stolz auf diese Leistung, aber natürlich sind die Jungs erst einmal enttäuscht“, so Sousa weiter.

Aufgrund der personellen Voraussetzungen war die spielerische Ausgangslage auf dem Lützeler Hartplatz schnell klar. Die Gäste beschränkten sich auf das Verteidigen, Anadolu lief Angriff um Angriff. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele und 90 Prozent Ballbesitz. Und spielerisch war es überzeugend. Wir brauchten nur Geduld“, berichtete Anadolus Trainer Fatih Sözen.

„Lieber habe ich ein Spiel mit zehn vergebenen Chancen und am Ende machen wir zwei, als dass wir nur eine Großchance im Spiel bekommen.“

Fatih Sözen, Trainer von Anadolu Koblenz﻿

Zumindest in einer Szene hatte Anadolu auch etwas Glück. Nach 30 Minuten traf Gästeakteur Max Hammen die Querlatte. Zwei weitere Kontergelegenheiten spielten die Oberweseler nach etwa einer Stunde nicht konsequent genug zu Ende. Ansonsten war Anadolu am Drücker. „Lieber habe ich ein Spiel mit zehn vergebenen Chancen und am Ende machen wir zwei, als dass wir nur eine Großchance im Spiel bekommen“, meinte Sözen.

So steigerte sich die Spannung von Minute zu Minute und erlebte einen ersten Höhepunkt in der 76. Minute. Da sah Oberwesels Kapitän und Innenverteidiger Jonas Strunk die Gelb-Rote Karte nach einem Disput mit dem beiderseits viel gelobten Schiedsrichter Patrick Heim. „Nur in dieser Szene sind wir anderer Meinung. Diese Gelb-Rote Karte kann man geben, allerdings muss es auf der anderen Seite dann ebenfalls zuvor eine geben. Für uns war es spielentscheidend, dass am Ende der zentrale Verteidiger fehlte“, kommentierte Sousa.

Toren fallen in 88. Minute und in der Nachspielzeit

In der 86. Minute war es dann Anadolus spielender Co-Trainer Volkan Karaman, der nach einem Chipball mit einem langen Bein den Ball über die Linie spitzelte. Fünf Minuten darauf machten die Hausherren alles klar. Andi Brahaj ließ an der Eckfahne zwei Gegenspieler aussteigen. Die anschließende Flanke verwertete der eingewechselte Fabian Pizarro Veneciano per Kopf zum 2:0-Endstand.

„Es hatte am Ende wirklich Pokalcharakter. Der Gegner hat sich für jede Abwehraktion gefeiert und wir sind unermüdlich angelaufen“, zeigte sich Sözen angetan vom Spiel. „Die Niederlage schmerzt, doch wir sollten mit diesem Engagement wirklich zufrieden sein“, sagte Sousa.

Anadolu Koblenz – SG Viertäler Oberwesel 2:0 (0:0)

Anadolu Koblenz: Pacarada – Marincic (65. Pizarro Venenciano), Mamuti, Hetko, Brahaj, Aga, Golz, Fejza (90.+2 Tamur), Karaman, B. Sözen, Ramovic (90. Boudlal). SG Viertäler Oberwesel: Ademaj – Stüber, Gellings, Strunk, Stüber, Sousa, Dietel, Bast, Werner (80. Laudert), Musa, Hammen. Schiedsrichter: Patrick Heim (Lierschied). Zuschauer: 111. Tore: 1:0 Volkan Karaman (86.), 2:0 Fabian Pizarro Venenciano (90.+1).