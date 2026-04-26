Koblenz besiegt Mörschbach Anadolu mit starkem Ramovic beendet Durststrecke Lutz Klattenberg 26.04.2026, 18:54 Uhr

i Dzenis Ramovic streifte sich im Heimspiel gegen die SG Mörschbach wieder das Trikot über und führte Anadolu Koblenz mit drei Toren zum 6:3-Erfolg. René Weiss

In der Bezirksliga Mitte triumphiert Anadolu Koblenz eindrucksvoll mit 6:3 gegen Mörschbach. Spielertrainer Dzenis Ramovic glänzt mit drei Toren und führt sein Team in der Tabelle wieder vor die Gäste aus dem Hunsrück.

Nach vier Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat sich Anadolu Koblenz im Heimspiel gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal auf der Schmitzers Wiese ordentlich Frust von der Seele geschossen. Die Mannschaft um Spielertrainer Dzenis Ramovic, dreifacher Torschütze an diesem Tag, setzte sich gegen die Hunsrücker mit 6:3 (2:0) durch.







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