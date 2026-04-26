In der Bezirksliga Mitte triumphiert Anadolu Koblenz eindrucksvoll mit 6:3 gegen Mörschbach. Spielertrainer Dzenis Ramovic glänzt mit drei Toren und führt sein Team in der Tabelle wieder vor die Gäste aus dem Hunsrück.
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Nach vier Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat sich Anadolu Koblenz im Heimspiel gegen die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal auf der Schmitzers Wiese ordentlich Frust von der Seele geschossen. Die Mannschaft um Spielertrainer Dzenis Ramovic, dreifacher Torschütze an diesem Tag, setzte sich gegen die Hunsrücker mit 6:3 (2:0) durch.