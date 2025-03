In der Fußball-Bezirksliga Mitte würde der SV Anadolu Koblenz demnächst wohl gerne auf die Derbys verzichten. Nach Niederlagen gegen Metternich und Rübenach unterlag die Elf von Trainer Dzenis Ramovic auch beim SV Weitersburg mit 1:2 (0:2).

„Wieder ein sinnbildliches Spiel für unsere Saison. Erst sind es individuelle Fehler, die uns in Rückstand bringen, und dann vergeben wir auch noch reihenweise Chancen. Diese Niederlage hätte nicht sein müssen“, haderte Anadolu-Coach Ramovic. Auf der anderen Seite richtete Trainer David Koca erst einmal ein großes Dankeschön an seine Elf. Denn eine fast 40-minütige Unterzahl nach Gelb-Roter Karte für Oleh Denysiuk, der bis dahin in seinem ersten Spiel von Beginn an eine gute Leistung gezeigt hatte, nahm Koca auf seine Kappe. „Ich wollte es riskieren, statt in der Pause zu wechseln. Keinen Vorwurf an Oleh. Für ihn tut es mir leid.“ Zwei Fouls führten in der 55. Minute zum Platzverweis für Denysiuk.

Weitersburg nutzt früh zwei Fehler von Anadolu aus

Zum Glück aus Weitersburger Sicht stand es da bereits 2:0, denn die Gastgeber nutzten die Fehler des SV Anadolu in der Anfangsphase. Nach sieben Minuten ließ Gästekeeper Helidon Pacarada einen harmlosen Ball fallen, Oscars Mers staubte ab. In der 19. Minute unterlief Anadolu ein Fehler im Aufbauspiel. Scarly Köhler bediente nach schnellem Umschalten Tim Lauer im Sechzehner, und Lauer schob ein zum 2:0.

Anadolu kam erst zum Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel, verzeichnete noch zwei Chancen und weitere dann nach der Pause. „Ich habe mir sechs Großchancen notiert. Es ist kaum zu glauben, dass wir bei unserer offensiven Qualität keine davon nutzen“, ärgerte sich Ramovic. Erst in der Nachspielzeit traf der eingewechselte Huseyin Karalalek, doch der Anschluss kam zu spät. „Wir haben uns auch in Unterzahl keineswegs versteckt und hatten auch noch einen Pfostenschuss. Diesen Sieg haben wir uns dann hart erarbeitet“, freute sich Koca.

SV Weitersburg – SV Anadolu Koblenz 2:1 (2:0)

SV Weitersburg: Lehmann – Denysiuk, Rudenko (90. Harmash), Küstermann, Lebert, Werner (76. Knop), Köhler, Berg, Christ (90. Noß), Mers, Lauer (83. Görtz).

SV Anadolu Koblenz: Pacarada – Faljic (62. Yücel), Onbasi (41. Karalalek), Tamur (46. Aziza), Hetko, Mamuti (68. D. Ramovic), Aga, Golz, Jusif, Karaman, E. Ramovic.

Schiedsrichter: Mario Schmidt (Daun).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Oscar Mers (7.), 2:0 Tim Lauer (19.), 2:1 Huseyin Karalalek (90.+4).