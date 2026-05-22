In der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft Anadolu Koblenz auf TuS Ahbach. Dabei muss der Koblenzer Klub ohne Volkan Karaman und Edis Ramovic auskommen, die noch gesperrt sind.
Lesezeit 2 Minuten
Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte erwartet Anadolu Koblenz am Sonntag (15 Uhr) den unteren Tabellennachbarn TuS Ahbach. Bei einem Erfolg könnten die Ahbacher Anadolu noch vom siebten Platz verdrängen. Die Koblenzer derweil können mit einem Sieg wieder den sechsten Platz, auf dem sie bereits im Vorjahr gelandet waren, erreichen.