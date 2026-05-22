Koblenz empfängt Ahbach Anadolu: Lange Sperren für Ramovic und Karaman Lutz Klattenberg 22.05.2026, 10:47 Uhr

i Dzenis Ramovic (vorn am Ball), der Trainer von Anadolu Koblenz, ist froh, wenn die Saison vorüber ist. Zuerst steht aber noch das letzte Spiel zu Hause gegen den TuS Ahbach auf dem Programm. Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft Anadolu Koblenz auf TuS Ahbach. Dabei muss der Koblenzer Klub ohne Volkan Karaman und Edis Ramovic auskommen, die noch gesperrt sind.

Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte erwartet Anadolu Koblenz am Sonntag (15 Uhr) den unteren Tabellennachbarn TuS Ahbach. Bei einem Erfolg könnten die Ahbacher Anadolu noch vom siebten Platz verdrängen. Die Koblenzer derweil können mit einem Sieg wieder den sechsten Platz, auf dem sie bereits im Vorjahr gelandet waren, erreichen.







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