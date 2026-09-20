Maifeld komplett überfordert
Anadolu lässt der SG beim 7:2-Kantersieg keine Chance
Edis Ramovic (links, rotes Triktot) bei einem Schussversuch. Zwei eigene Treffer durfte der Anadolu-Stürmer gegen Maifeld bejube
Edis Ramovic (links, rotes Triktot) bei einem Schussversuch. Zwei eigene Treffer durfte der Anadolu-Stürmer gegen Maifeld bejubeln.
Wolfgang Heil

Innerhalb weniger Tage muss die SG Maifeld-Elztal die zweite Klatsche verdauen. Trainer Daniel Fischer hat ein klares Urteil.

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Für Maifelds Trainer Daniel Fischer stand schon vor der Begegnung gegen Anadolu Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte fest: „Wenn wir hier irgendwas holen, würde das an ein mittelschweres Wunder grenzen.“ Am Ende setzte es nach dem 1:8 gegen Mülheim nun mit 2:7 bei Anadolu Koblenz die zweite dicke Klatsche innerhalb weniger Tage für die SG Maifeld-Elztal.
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