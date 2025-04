Es bleibt dabei: Der SV Oberzissen konnte in diesem Jahr in der Bezirksliga Mitte noch nicht besiegt werden, und Anadolu Koblenz verliert immer mehr den Anschluss an die vorderen Ränge.

Keinen Sieger hat es im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem SV Oberzissen und dem SV Anadolu Koblenz gegeben. Auf schwierigem Geläuf trennten sich beide Mannschaften in einer kampfbetonten Partie mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:2)-Unentschieden. Für den weiterhin auf Platz acht rangierenden SVO geht es am kommenden Sonntag (14.45 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach weiter, Anadolu Koblenz empfängt taggleich um 15 Uhr die Reserve der SG Mülheim-Kärlich auf dem Hartplatz der Feste Franz.

Dass es im Nachholspiel auf dem tiefen Rasen in Oberzissen keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben würde, haben die Protagonisten schnell erkannt. Noch schneller war SVO-Stürmer Tim Esten, der bereits in der zweiten Minute nach einem langen Ball seinem Gegenspieler enteilte und quer auf den aufgerückten Nils Schöning legte. Schöning nutzte die Möglichkeit und sorgte somit für das frühe 1:0 (2.).

Koblenzer drehen in wilder Anfangsphase die Partie

Die Antwort der Gäste ließ aber nicht lange auf sich warten und fiel ebenfalls aus dem Nichts. Huseyin Karalalek profitierte von einem Ballverlust der Oberzissener Hintermannschaft und erzielte in der 16. Minute den Ausgleich, ehe Edis Ramovic nur vier weitere Minuten später das Spiel mit seinem Treffer zum 2:1 drehte.

Nach der wilden und vor allem torreichen Anfangsphase beruhigte sich die Partie im Anschluss. Gute Torchancen waren bis zur Pause auf beiden Seiten rar gesät, Zweikämpfe und Probleme bei der Ballkontrolle bestimmten das Bild auch nach dem Seitenwechsel. „Wir sind aber drangeblieben, haben alles versucht, um den Ausgleich zu erzielen, und wurden dafür dann auch belohnt“, berichtete Oberzissens Trainer Eike Mund.

Der 16. Saisontreffer von Tim Esten

Das 2:2 fiel schließlich in der 78. Minute: Esten war dabei einmal mehr nicht zu halten und markierte seinen 16. Saisontreffer. Esten hätte nur wenige Augenblicke später zum Matchwinner werden können, allerdings vergab er etwas überrascht freistehend vor Anadolu-Schlussmann Alper Yücel.

„Drei Punkte wären dann vielleicht des Guten auch zu viel gewesen. Das Unentschieden ist leistungsgerecht und entspricht auch dem Spielverlauf, wir sind weiter in 2025 ungeschlagen und haben gezeigt, dass wir auch gegen die Topteams der Liga punkten können“, freute sich Mund, der mit seinem Team am Sonntag im Hunsrück bei der SG Argenthal gastiert: „Das Hinspiel haben wir deutlich mit 4:0 gewonnen, Argenthal hat sich seit der Winterpause aber wieder gefangen und ebenfalls eine Reihe an guten Ergebnissen eingefahren. Wir wollen dennoch punkten und unsere Serie fortsetzen.“

Der Koblenzer Trainer Dzenis Ramovic meinte: „Für uns hat es unglücklich angefangen mit dem schnellen Rückstand, so ist unser ursprünglicher Plan natürlich nicht aufgegangen.“ Seine Mannschaft, so Ramovic, ist „aber überragend zurückgekommen mit der Wende zum 2:1. Wir hatten noch mehr Chancen und hätten den Deckel zumachen müssen, das ist uns aber leider nicht gelungen.“ Was Ramovic in der zweiten Hälfte besonders ärgerte: Nachdem sein Team gegen nun offensive Oberzissener sehr gut verteidigte und der SVO gegen Ende immer ungefährlicher wurde, traf Esten doch noch zum 2:2. Ramovic: „Eine bittere Pille.“

SV Oberzissen – SV Anadolu Koblenz 2:2 (1:2)

SV Oberzissen: Hürter, Welter (46. Loosen), Jo. Schneider, Schöning, Esten, Ja. Schneider (90+3. Seiwert), Madanoglu, Kather (46. Ti. Arenz), L. Baltes, Oligschläger, Singh (65. To. Arenz)

SV Anadolu Koblenz: Yücel, Golz, Karaman, E. Ramovic, Jusufi, Sari (86. D. Ramovic), Mamuti (46. Aziza), Hetko, Aga, Karalalek (71. Onbasi), Faljic

Schiedsrichter: Pascal Wagener (Wallmenroth). Zuschauer: 120. Tore: 1:0 Nils Schöning (2.), 1:1 Huseyin Karalalek (16.), 1:2 Edis Ramovic (20.), 2:2 Tim Esten (78.).