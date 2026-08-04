Anadolu Koblenz hat im Sommer einen notwendigen Umbruch eingeläutet und blickt optimistisch auf die anstehende Saison in der Bezirksliga Mitte.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem größeren personellen Umbruch geht der SV Anadolu Spor Koblenz in das vierte Bezirksligajahr nach dem Aufstieg 2023. Nach den Platzierungen drei und sechs verlief die vergangene Saison nicht nach den eigenen Vorstellungen. Trainer Fatih Sözen und der Verein trennten sich im Oktober nach nur vier gemeinsamen Monaten, übergangsweise sprang Pablo Merino Abajo ein.