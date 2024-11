Der FV Rübenach eilt in der Fußball-Bezirksliga Mitte derzeit von Sieg zu Sieg – entsprechend ist Trainer Benedikt Lauer vor der Partie in Oberzissen guter Dinge. Ein interessantes Duell steigt in Kobern-Gondorf: Aufsteiger SV Untermosel erwartet den SV Anadolu, der einen Sieg benötigt, um Kontakt zu den vorderen beiden Plätzen zu halten.