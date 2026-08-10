Huseyin Karalalek trifft turbulenten Spiel auf der Schmitzers Wiese für die Koblenzer vierfach. Ahrweilers Reserve um Topstürmer Almir Porca kommt zu spät ins Rollen.
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Die Zuschauer an der Schmitzers Wiese in Koblenz-Moselweiß sahen beim 5:4 (3:4)-Sieg der Gastgeber von Anadolu Koblenz gegen die Reserve des Ahrweiler BC eine unterhaltsame Partie. Gerade in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams Schwächen im eigenen Abwehrverhalten, wodurch das Spiel zu einem echten Spektakel wurde.