Offensivspektakel in Koblenz
Anadolu gewinnt nach hartem Kampf 5:4 gegen ABC-Reserve
Ahrweilers Almir Porca (rechts, weißes Trikot) im Duell mit Anadolus Leutrim Kabashi (rotes Trikot).
Ahrweilers Almir Porca (rechts, weißes Trikot) im Duell mit Anadolus Leutrim Kabashi (rotes Trikot).
Wolfgang Heil

Huseyin Karalalek trifft turbulenten Spiel auf der Schmitzers Wiese für die Koblenzer vierfach. Ahrweilers Reserve um Topstürmer Almir Porca kommt zu spät ins Rollen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Zuschauer an der Schmitzers Wiese in Koblenz-Moselweiß sahen beim 5:4 (3:4)-Sieg der Gastgeber von Anadolu Koblenz gegen die Reserve des Ahrweiler BC eine unterhaltsame Partie. Gerade in der ersten Halbzeit zeigten beide Teams Schwächen im eigenen Abwehrverhalten, wodurch das Spiel zu einem echten Spektakel wurde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport