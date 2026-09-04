Nun kommt Weitersburg Anadolu feiert Sieg über Cosmos bis tief in die Nacht Lutz Klattenberg, Matthias Schlenger 04.09.2026, 11:41 Uhr

i Nach dem Sieg im Rheinlandpokal gegen Oberligist Cosmos Koblenz geht es für die Fußballer von Anadolu (in Rot) in der Bezirksliga mit dem Heimspiel gegen den SV Weitersburg weiter. Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksliga: Nach dem Pokalsieg gegen Cosmos geht es für Anadolu Koblenz mit einem Heimspiel gegen den SV Weitersburg weiter. Diesmal wieder auf der Schmitzers Wiese.

„Ein Tag, der in Erinnerung bleibt. Aber trotzdem auch ein Tag, den wir recht schnell hinter uns lassen müssen“, findet Dzenis Ramovic, Spielertrainer von Anadolu Koblenz. Seine Mannschaft sorgte am Dienstagabend für die Überraschung der zweiten Rheinlandpokalrunde und kegelte Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz mit 2:1 aus dem Wettbewerb.







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