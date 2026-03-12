Nur ein Sieg hilft Anadolu fährt zum Verfolgerduell nach Emmelshausen Lutz Klattenberg 12.03.2026, 10:54 Uhr

i So viel Staub wirbeln die Fußballer von Anadolu Koblenz (in Schwarz) in Zukunft bei ihren Heimspielen nicht mehr auf, denn ab nun geht es auf die Schmitzers Wiese. Zunächst ist Anadolu aber in Emmelshausen gefordert. Jörg Niebergall

Mit dem 3:0 gegen den TuS Oberwinter hat sich Bezirksligist Anadolu Koblenz auch vom Hartplatz an der Feste Franz verabschiedet. Ab sofort geht’s auf die Schmitzers Wiese. Zunächst aber steigt das schwere Auswärtsspiel in Emmelshausen.

Mit dem 3:0-Heimsieg gegen den TuS Oberwinter wähnt sich Anadolu Koblenz wieder auf Kurs in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Beim punktgleichen FC Emmelshausen-Karbach II wird die Elf von Spielertrainer Dzenis Ramovic am Sonntag (15 Uhr) aber auf die nächste schwere Probe gestellt.







