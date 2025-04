In Mendig findet am Sonntag das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Spitzenreiter Eintracht Mendig und Verfolger SV Anadolu Koblenz statt. Die Einheimischen wollen durch einen Sieg ihre Chance auf die Meisterschaft erhöhen, während die Koblenzer Mannschaft von Trainer Dzenis Ramovic durch einen Sieg ihre Anwartschaft auf den begehrten Relegationsplatz erhalten würde. Das will natürlich auch der Zweite FV Rübenach, der den TuS Mayen empfängt. Und auch der SV Weitersburg ist noch im Rennen und kann durch einen Sieg im Heimspiel gegen Rheinböllen weiter dranbleiben – ebenso wie der SV Untermosel, der in Emmelshausen spielt. Puren Abstiegskampf erleben die Besucher derweil in der Begegnung SG Mülheim-Kärlich II gegen die SG Maifeld-Elztal. Bei einem Erfolg kann Mülheim-Kärlich an den Gästen vorbeiziehen.

FV Rübenach – TuS Mayen So., 15 Uhr

„Wir sind auf Platz zwei und wollen durch einen Erfolg über Mayen unsere Position behaupten. Allerdings ist dies kein leichtes Unterfangen. Die Mannschaft von Trainer Marc Steil befindet sich im gesicherten Tabellenbereich und kann ohne Druck und unbeschwert aufspielen“, sagt Rübenachs Trainer Benedikt Lauer und ergänzt: „Unterschätzen werden wir Mayen auf keinen Fall, und es wird auf keinen Fall langweilig.“

SV Eintracht Mendig – SV Anadolu Koblenz So., 15 Uhr

Als Favorit geht Mendig am Sonntag in das Spiel gegen Anadolu. „Wir nehmen die Rolle des Außenseiters an, werden aber alles dafür tun, um für eine Überraschung zu sorgen. Bei uns sind alle Akteure an Bord und wir fahren gut vorbereitet nach Mendig“, sagt Anadolus Trainer Dzenis Ramovic. An einem guten Tag sind die Gäste durchaus in Lage, in Mendig etwas Zählbares zu holen.

SG Mülheim-Kärlich II – SG Maifeld-Elztal So., 15 Uhr

„So lange es noch rechnerisch möglich, ist den Klassenerhalt zu schaffen, werden wir alles dafür tun, um das rettende Ufer noch zu erreichen“, sagt Mülheim-Kärlichs Trainer Marcus Fritsch. Der Trainer ergänzt: „Wir haben ein Heimspiel und die Gäste strotzen nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Beim SV Anadolu kann man verlieren, aber am Sonntag wollen wir in die Erfolgsspur zurück.“

SV Weitersburg – TuS Rheinböllen So., 15 Uhr

Die erfolgreichen Wochen will Weitersburg auch im Heimspiel gegen Rheinböllen fortsetzen. Jedenfalls geht die Mannschaft von Trainer David Koca als Favorit ins Spiel. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, sollten wir gegen Rheinböllen gewinnen. Ich glaube schon, dass die Mannschaft mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen wird. Die Mannschaft will sich den Spaß der letzten Wochen erhalten“, meint Koca.

TSV Emmelshausen – SV Untermosel So., 15 Uhr

Der Aufwärtstrend von Emmelshausen ist auch dem SV Untermosel nicht entgangen. „Durch die Fusion mit Karbach steht schon eine andere Mannschaft auf dem Platz“, sagt Untermosels Trainer Tobias Wirtz. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und es kann sein, dass am Ende die Tagesform entscheidend sein wird. Unsere Mannschaft hat Charakter und wird mit der richtigen Einstellung antreten. Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe“, glaubt Wirtz.