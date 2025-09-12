Es ist schon so etwas wie ein Spitzenspiel, wenn Anadolu Koblenz beim SV Oberzissen antritt – immerhin steht der SVO in der Bezirksliga auf dem Zweiten Platz, und Anadolu ist Vierter.

Für Anadolu Koblenz geht es am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga Mitte zum SV Oberzissen. Die Koblenzer reisen als Tabellenvierter an, der SVO ist noch ungeschlagen und Tabellenzweiter nach fünf Partien

„Das hat schon wirklich Spitzenspielcharakter. Da muss man sich als Sportler einfach drauf freuen“, sagt Anadolu-Trainer Fatih Sözen. „Und es ist eine echte Standortbestimmung“, fügt Sözen hinzu. Oberzissen beeindruckte nach einem torlosen Remis zum Start gegen Oberwesel mit vier Siegen in Serie, immer mit mindestens vier erzielten Treffern. Im Rheinlandpokal schaltete der SVO zudem Rheinlandligist SV Eintracht Mendig aus.

Anadolu-Trainer Fatih Sözen

„Wir haben viel Respekt und müssen höllisch aufpassen. Das Umschaltspiel der Oberzissener ist äußerst stark. Und doch bin ich optimistisch. Wir wollen offensiv starten und drei Punkte unserem Konto hinzufügen“, erklärt Sözen.

Das Selbstvertrauen der Koblenzer fußt auch auf dem deutlichen 4:1-Erfolg zuletzt gegen den FC Emmelshausen-Karbach II. „Die erste Hälfte meiner Mannschaft war grandios. Dieses Spiel müssen wir nun noch über 90 Minuten durchziehen. Dahingehend sind wir aber noch in der Aufbauphase. Wir haben noch etwas Nachholbedarf und nehmen uns zu viele Pausen im Spiel.“ Auch deshalb wird der Spielbeginn enorm wichtig. „Mit einer Führung im Rücken spielt es sich immer leichter“, weiß Sözen.

Personell wird sich bei Anadolu nicht viel verändern. Im Vergleich zur Vorwoche gilt es aber, Andi Brahaj zu ersetzen. Der Sommerneuzugang von Oberligist TuS Koblenz zog sich gegen die Hunsrücker eine Zerrung in der Wade zu. „Andi ist wichtig für unser Spiel, aber wir haben auch die nötigen Alternativen“, versichert Sözen.