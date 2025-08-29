Zu Hause läuft es bislang mit zwei Siegen aus zwei Spielen gut für Anadolu in der Bezirksliga. Nun fahren die Koblenzer nach Oberwinter – und wollen den ersten Auswärtssieg.

Zwei Heimsiege und eine Auswärtsniederlage stehen bislang zu Buche für Anadolu Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Beim TuS Oberwinter bietet sich der Mannschaft von Trainer Fatih Sözen am Sonntag (15 Uhr) nun die zweite Gelegenheit, in der Fremde zu punkten.

In den vergangenen Jahren waren die Partien zwischen Oberwinter und den Koblenzern stets Spitzenspiele in der Bezirksliga Mitte. In guter Erinnerung ist dabei noch das Aufeinandertreffen vor 15 Monaten. Es war das Entscheidungsspiel um den zweiten Platz, das damals in Andernach vor mehr als 1000 Zuschauern ausgetragen wurde. Der TuS behielt damals mit einem 1:0-Sieg die Oberhand, verpasste anschließend aber doch den Aufstieg.

„Nur weil Oberwinter noch nicht in Fahrt gekommen ist, werden wir sie nicht unterschätzen. Der TuS wird am Ende sicherlich nicht in der unteren Tabellenhälfte stehen.“

Anadolu-Trainer Fatih Sözen

„Auch wenn ich da natürlich noch nicht Trainer war, ist mir das sehr wohl bewusst. Oberwinter ist seit Jahren oben mit dabei. Nur weil die Mannschaft nun noch nicht in Fahrt gekommen ist, werden wir sie nicht unterschätzen. Der TuS wird am Ende sicherlich nicht in der unteren Tabellenhälfte stehen“, meint Sözen.

Seine Elf überzeugte bislang in den Heimspielen auf dem bekannten Hartplatz in Lützel, auswärts setzte es eine Niederlage auf Kunstrasen in Mülheim-Kärlich. „Aber das ist kein Problem des Untergrundes. Auch in Mülheim haben wir zumindest in der ersten Hälfte gut gespielt. Es bedarf vielleicht einer kleinen Gewöhnungsphase, man muss die Passschärfe anpassen. Aber wir sind Fußballer und müssen damit einfach klarkommen“, sagt Sözen.

Anadolu fährt ohne Vokan Karaman nach Oberwinter

Auch muss Anadolu ohne ihren spielenden Co-Trainer Volkan Karaman zurechtkommen. Dieser weilt im Urlaub. Die Einsätze der angeschlagenen Antonio Fejza und Durim Jusufi sind zudem fraglich. Sözen: „Aber wir haben eine schlagkräftige Truppe zusammen. Oberwinter hat zuletzt Moral bewiesen durch zwei späte Tore zum Ausgleich in Weitersburg. Auch wir wollen jetzt auswärts anfangen zu punkten, die richtige Moral braucht es in jedem Fall.“