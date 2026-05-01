Anadolu Koblenz kann nach dem 6:3-Erfolg gegen die SG Mörschbach ohne Druck nach Mayen fahren. Und nur allzu gern möchten die Koblenzer in der Eifel zum Spielverderber werden.
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Anadolu Koblenz will an diesem Samstag (15.30 Uhr) zum Stolperstein für den TuS Mayen werden, der sich eine Woche vor dem Gipfeltreffen in der Fußball-Bezirksliga Mitte (am 10. Mai bei Tabellenführer SV Untermosel) keine Blöße geben will. Die Anadolu-Mannschaft von Spielertrainer Dzenis Ramovic hat eine Durststrecke von vier Partien ohne Sieg zuletzt mit dem 6:3-Heimerfolg gegen die SG Mörschbach eindrucksvoll beendet.