Anadolu Koblenz kann nach dem 6:3-Erfolg gegen die SG Mörschbach ohne Druck nach Mayen fahren. Und nur allzu gern möchten die Koblenzer in der Eifel zum Spielverderber werden.

Anadolu Koblenz will an diesem Samstag (15.30 Uhr) zum Stolperstein für den TuS Mayen werden, der sich eine Woche vor dem Gipfeltreffen in der Fußball-Bezirksliga Mitte (am 10. Mai bei Tabellenführer SV Untermosel) keine Blöße geben will.

Die Anadolu-Mannschaft von Spielertrainer Dzenis Ramovic hat eine Durststrecke von vier Partien ohne Sieg zuletzt mit dem 6:3-Heimerfolg gegen die SG Mörschbach eindrucksvoll beendet.