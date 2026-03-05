Spannung in der Bezirksliga Mitte: Anadolu Koblenz stolpert beim SV Viertäler Oberwesel. Rote Karte für den Koblenzer Torhüter sorgt vor der kommenden Partie gegen Oberwinter für zusätzliche Probleme.
Lesezeit 1 Minute
Viel hatte sich Anadolu Koblenz und der Trainer Dzenis Ramovic für den Jahresauftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte vorgenommen. Am Ende stand aber lediglich ein 1:1 bei der abstiegsgefährdeten SV Viertäler Oberwesel zu Buche. „Eine Riesenenttäuschung“, befand Ramovic, der am Freitag (20 Uhr) mehr von seinem Team erwartet.