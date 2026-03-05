Jahresauftakt missglückt Anadolu empfängt Oberwinter Lutz Klattenberg 05.03.2026, 12:21 Uhr

i Auf dem heimischen Hartplatz soll es für Anadolu Koblenz wieder besser laufen als beim 1:1 bei der SG Viertäler Oberwesel. Jörg Niebergall

Spannung in der Bezirksliga Mitte: Anadolu Koblenz stolpert beim SV Viertäler Oberwesel. Rote Karte für den Koblenzer Torhüter sorgt vor der kommenden Partie gegen Oberwinter für zusätzliche Probleme.

Viel hatte sich Anadolu Koblenz und der Trainer Dzenis Ramovic für den Jahresauftakt in der Fußball-Bezirksliga Mitte vorgenommen. Am Ende stand aber lediglich ein 1:1 bei der abstiegsgefährdeten SV Viertäler Oberwesel zu Buche. „Eine Riesenenttäuschung“, befand Ramovic, der am Freitag (20 Uhr) mehr von seinem Team erwartet.







