Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel: Dem 5:3 gegen den SV Weitersburg will Anadolu Koblenz den nächsten Sieg auf der Feste Franz folgen lassen. Diesmal geht es gegen die SG Westum/Löhndorf.
In der Fußball-Bezirksliga Mitte will Anadolu Koblenz seine perfekte Heimbilanz ausbauen – und die Vorzeichen beim Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Westum/Löhndorf scheinen gut. Den bislang vier Heimsiegen der Koblenzer stehen drei Auswärtsniederlagen bei drei Spielen der Westumer gegenüber.