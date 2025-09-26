Koblenz erwartet SG Westum Anadolu blickt schon auf die ganz „besonderen Spiele“ Lutz Klattenberg 26.09.2025, 09:38 Uhr

i Bei den derzeitigen Regenfällen ist es auf dem Hartplatz Feste Franz besonders schwer, gepflegten Fußball zu spielen. Davon wollen einmal mehr die Spieler von Anadolu Koblenz (Foto) gegen die SG Westum/Löhndorf profitieren. Jörg Niebergall

Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel: Dem 5:3 gegen den SV Weitersburg will Anadolu Koblenz den nächsten Sieg auf der Feste Franz folgen lassen. Diesmal geht es gegen die SG Westum/Löhndorf.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte will Anadolu Koblenz seine perfekte Heimbilanz ausbauen – und die Vorzeichen beim Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Westum/Löhndorf scheinen gut. Den bislang vier Heimsiegen der Koblenzer stehen drei Auswärtsniederlagen bei drei Spielen der Westumer gegenüber.







